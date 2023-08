iPhone 15: Mutmaßlich in Datenbank der Regulierungsbehörden in Indien aufgetaucht

Bereits im vergangenen August, nur wenige Wochen vor der Ankündigung des iPhone 14, wurde in der Datenbank des Bureau of Indian Standards (BIS) ein einziges iPhone 14-Modell mit der Modellnummer A2882 entdeckt. Dabei handelte es sich um das Standardmodell des iPhone 14, das für „andere Länder und Regionen“ gebaut wurde.

Jetzt hat MySmartPrice ein Apple-Gerät mit der Modellnummer A3094 in der BIS-Datenbank entdeckt (via MacRumors). Das iPhone 14 hat die Modellnummern A2649, A2881, A2884, A2883, und A2882. Derzeit gibt es kein Apple-Gerät mit der Modellnummer A3094, und da die iPhone-Modellnummern mit jeder neuen Generation ansteigen, handelt es sich wahrscheinlich um das iPhone 15. Sollte dies der Fall sein, wäre dies das erste Mal, dass das iPhone 15 offiziell gesichtet wurde.

iPhone 15-Produktion in Indien hat begonnen

Darüber hinaus hat Bloomberg gestern berichtet, dass die Produktion des iPhone 15 in Indien begonnen hat – das erste Mal, dass ein neues iPhone-Modell außerhalb Chinas vor der Ankündigung des Geräts in Produktion gegangen ist. Es scheint wahrscheinlich, dass es sich bei dem bei der BIS angemeldeten Gerät um dasselbe Modell handelt, das in Indien in Serie produziert wird.

Wenn neue Apple-Geräte in den Datenbanken der Aufsichtsbehörden auftauchen, deutet dies häufig auf eine baldige Markteinführung hin. Laut Mark Gurman von Bloomberg plant Apple, die neue iPhone 15-Generation während einer Keynote am Dienstag, den 12. September 2023, vorzustellen.