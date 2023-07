iPhone aufladen: Bitte nicht mehr per USB-A und mit 5 Watt

Am vergangenen Donnerstag habe ich bei einem Vater den Ecovacs Goat G1 eingerichtet. Was soll ich euch sagen? Der Mähroboter war etwas zickig und die Sache hat lange gedauert. In einer kurzen Pause wollte ich mein iPhone aufladen – und habe Ladekabel samt Netzteil von meinem Vater verwenden.

Wirklich viel getan hat sich in der halben Stunde nicht. Kein Wunder, denn immerhin musste ich ein altes USB-A-Netzteil mit 5 Watt nutzen. Meine Konsequenz: Ich habe mein Vater noch am selben Nachmittag an sein MacBook gesetzt und ihn ein Ladegerät und zwei Kabel bestellen lassen. Welche das geworden sind, lest ihr später.

So schnell lädt das iPhone mit unterschiedlichen Ladegeräten

Die Unterscheide sind tatsächlich sehr eklatant, auch wenn selbst das iPhone 14 Pro in der Smartphone-Welt bei weitem nicht das Gerät ist, das besonders schnell lädt. Aber es gibt halt zwischen einem Ladegerät mit 5 Watt und 20 Watt doch eklatante Unterschiede.

Hier mal ein kleiner Überblick über die Ladegeschwindigkeit des aktuellen iPhones.

5 Watt Netzteil: 3:29 Stunden

3:29 Stunden 12 Watt Netzteil: 1:57 Stunden

1:57 Stunden MagSafe mit 20 Watt Netzteil: 2:04 Stunden

2:04 Stunden 20 Watt Netzteil: 1:40 Stunden

1:40 Stunden 30 Watt Netzteil: 1:38 Stunden

1:38 Stunden 140 Watt Netzteil: 1:37 Stunden

Die Unterschiede sind bereits hier mehr als deutlich zu erkennen. Noch extremer ist der Unterschied bis zum Ladestand von 80 Prozent. Dieser wird mit einem 20 Watt Ladegerät bereits nach rund 50 Minuten erreicht. Mit einem 5 Watt Ladegerät erreicht man nach dieser Zeit noch nicht einmal 30 Prozent.

Unsere Empfehlungen für Netzteil und Kabel

Die Auswahl an passenden Ladegeräten und Kabeln ist groß. 20 Watt USB-C-Netzteile gibt es bereits für unter 15 Euro. Mein aktueller Favorit ist das Ugreen Nexode 65 Watt Ladegerät mit insgesamt drei Anschlüssen für 35,99 Euro. In Sachen iPhone-Kabel geht aus meiner Sicht nichts über das Anker PowerLine III Flow, das es in 90 oder 180 Zentimetern Länge in vielen verschiedenen Farben ab 15,99 Euro gibt.

