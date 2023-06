Jackery Solargenerator 1500 Pro & Solarpanels aktuell günstiger erhältlich

Anzeige. Der große Sale bei Jackery geht weiter, heute ist auch der Solargenerator 1500 Pro (Amazon-Link) reduziert, der Anfang des Jahres neu vorgestellt wurde. Er bietet eine Ausgangsleistung von satten 1.800 Watt sowie eine Speicherkapazität von 1.512 Wh. Genau wie die anderen Produkte der Pro-Familie ist auch der 1500 Pro besonders sicher, stoßfest und feuerbeständig. Obendrein hat der Explorer 1500 Pro ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS). Die darin enthaltenen 12 Schutzfunktionen decken unerwartete Szenarien wie Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überlastung, Überspannung und Überhitzung effektiv ab und gewähren so ein Plus an Sicherheit.

Der Jackery Solargenerator 1500 Pro verfügt über Maße von 38,4 x 26,9 x 30,75 Zentimeter und wiegt mit 17 Kilogramm rund 20 Prozent weniger als gängige Produkte mit ähnlicher Kapazität. Dabei arbeitet der 1500 Pro im Betrieb mit 30 bis 46 Dezibel stets flüsterleise und spendet dank integrierter Taschenlampe auf Knopfdruck Licht. Vor allem aber werden auf der Vorderseite viele Anschlussmöglichkeiten für den Einsatz mit 1800 Watt Nenn- oder 3600 Watt Spitzenleistung geboten. Darunter zwei Qualcomm Quick Charge 3.0 mit bis zu 18W, zwei USB-C-Ports mit Power Delivery mit bis zu 100W und eine 12-Volt-Buchse. Daneben befinden sich zwei Schuko-Steckdosen für 230-Volt-Geräte. Auf der Rückseite sind je ein AC- und DC-Eingang verbaut, um die Powerstation aufzuladen.

In meinem Testbericht zum Solargenerator 1000 Pro könnt ihr meine Erfahrungen noch einmal im Detail einsehen. Die Variante 1500 Pro bietet im Vergleich nur eine höhere Kapazität. Der Jackery Solargenerator 1500 Pro kostet mit dem Coupon auf der Produktseite nur noch 1439,10 Euro statt 1599 Euro.

Direkt mit Solarmodul kaufen

Das Bundle bestehend aus dem Jackery Solargenerator 1500 Pro und zwei 100 Watt Solarmodulen gibt es ebenfalls günstiger. Mit dem 10 Prozent Gutschein auf der Produktseite reduziert sich der Preis von 2289 Euro auf 2060,10 Euro.

Einzelne Solarmodule kaufen

Jackery verkauft einzelne Solarpanels ebenfalls zum Vorzugspreis, das 100 Watt Solarmodul kostet nur noch 264 Euro statt 329,99 Euro. Das leistungsstärkste 200 Watt Modul wird für 559,20 Euro statt 699 Euro verkauft.

Weitere Powerstations im Angebot

