JBL Flip 5: Neue Eco Limited Edition mit umweltfreundlichen Materialien

Auch wenn das Wetter aktuell nicht unbedingt Lust auf einen Besuch am See oder im Freibad macht – praktische Begleiter an solchen Tagen sind Bluetooth-Lautsprecher wie der Klassiker JBL Flip 5. An das Thema Umweltschutz denkt beim Kauf eines solchen Produktes aber kaum jemand. Wer beim Musikgenuss unterwegs auch in dieser Hinsicht ein Zeichen setzen möchte, findet ab sofort den JBL Flip 5 in der Eco Limited Edition im Handel.

Die limitierte Eco Edition des JBL Flip 5 bietet laut Hersteller „den gleichen hervorragenden JBL Signature Sound und die selben, lässigen Features wie das erfolgreiche Original. Dieses Mal jedoch verpackt in einer umweltfreundlichen Variante.“ Die JBL Flip 5 Eco Edition besteht nämlich zu 90 Prozent aus recyceltem Kunststoff, zudem ist die gesamte Verpackung des tragbaren Bluetooth-Lautsprechers biologisch abbaubar. Ein robustes Gummigehäuse schützt den kompakten Begleiter bei jedem Outdoor-Abenteuer und dank der Schutzklasse IPX7 spielt die kleine Soundmaschine auch bei Regenwetter weiter.

Der JBL Flip 5 wird in den Farben Ozeanblau und Waldgrün erhältlich sein und kommt im Inneren mit starken 44 mm-Treibern daher. Wer sich noch mehr Power wünscht, kann mit der PartyBoost-Funktion einfach mehrere JBL-PartyBoost-kompatible Lautsprecher verbinden. Mit einer Akkulaufzeit von 12 Stunden sollte auch die längste Sommerparty kein Problem für den Lautsprecher darstellen.

Ab sofort in zwei Farben für 129 Euro erhältlich

Das Team von HARMAN, zu denen die Marke JBL gehört, stand bei der Entwicklung des Flip 5 Eco vor ganz besonderen Herausforderungen. „Diese Flip 5 Lautsprecher in limitierter Edition sind unser erster Schritt zur Herstellung von Audioprodukten aus recyceltem Kunststoff. Wir haben hart daran gearbeitet, recycelte Materialien zu finden, die den berühmten Signature Sound von JBL nicht beeinträchtigen und glauben, dass die beiden neuen Farben unsere Fangemeinde wirklich überzeugen werden“, so Dave Rogers, Präsident von HARMAN Lifestyle Audio.

Das umweltfreundliche Exemplar des JBL Flip 5 Eco ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129 Euro in Deutschland erhältlich. ProShop listet die beiden Varianten bereits als lieferbar, und auch bei Amazon ist der JBL Flip 5 Eco in der ozeanblauen und waldgrünen Variante schon gelistet. Wir haben den JBL Flip 5 in der Standardversion bereits vor einigen Monaten einem ausführlichen Test unterzogen, den Bericht dazu lest ihr hier.