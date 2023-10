Jeopardy! World Tour: Englisches Quiz-Spiel neu bei Apple Arcade

In dieser Woche ist die Neuerscheinung bei Apple Arcade nicht ganz so spannend, es handelt sich nämlich um ein Quiz-Spiel, das leider nur in englischer Sprache verfügbar ist. Wenn das für euch kein Problem ist, könnt ihr euch mit anderen Spielern und Spielerinnen im neuen Jeopardy! World Tour+ (App Store-Link) messen.

In diversen Kategorien und Stufen könnt ihr Fragen beantworten und tretet dabei gegen andere an. Mit dabei sind auch Power-Ups, die als Joker genutzt werden können. Da es sich um ein Apple Arcade-Spiel handelt, gibt es hier keine Möglichkeit sich mit echtem Geld einen Vorteil zu verschaffen. Die Power-Ups verdient man sich im Spiel.

Mit 26.000 Kategorien sollte der Fragenkatalog groß genug sein, natürlich könnt ihr auch eure Freunde und Freundinnen über das Game Center herausfordern.

Die nächsten Apple Arcade Spiele kommen

Im Oktober werden noch drei weitere Neuerscheinungen zu Apple Arcade hinzugefügt, zwei davon werden mit Spannung erwartet. Das wäre einmal Cut The Rope 3 am 13. Oktober und NBA 2K24 Arcade Edition am 27. Oktober.

Cut the Rope 3

Cut the Rope 3 ist das neueste Kapitel des erfolgreichen Mobile Franchise, das bereits mehr als 1,6 Milliarden Mal heruntergeladen worden ist. Es ist ein aufregendes Abenteuer, das mit einer geheimnisvollen Karte und einem Versprechen auf große Entdeckungen beginnt. Spieler und Spielerinnen machen sich mit dem Protagonisten Om Nom und dem süßen kleinen Nibble Nom auf, um unerforschte Gebiete zu erkunden. Ihre Reise mit diesen liebenswerten Monstern führt sie zu atemberaubenden Orten und einzigartigen Levels voller kreativer und herausfordernder Rätsel. Wenn sie alle Rätsel lösen, finden sie neue Arten von Nommies und werden zu ultimativen Entdecker. Das Spiel bietet geliebte Charaktere und charakteristische Gameplay-Mechanismen sowie neue Herausforderungen und physikbasierte Elemente, die Fans der Serie begeistern werden.

NBA 2K24 Arcade Edition

NBA 2K24 Arcade Edition bietet Fans neue Möglichkeiten zu Hause und unterwegs zu spielen. In MyCAREER können Spieler und Spielerinnen in die Schuhe ihres eigenen NBA-Superstars schlüpfen, Fans gewinnen und Werbeverträge mit bekannten Marken wie Nike, Jordan oder Adidas freischalten. Außerdem können sie sich ihren individuellen Wünschen gemäß mit neuen Schuhen, Accessoires, Outfits und Tattoos ausstatten. Zusätzlich zu den aktuellen NBA-Stars kann man auch NBA-Legenden in ihr Streetball-Team aufnehmen, um gegen KI-Gegner anzutreten. Mit der Rückkehr des Greatest Modus können Gamer neue GOATs herausfordern und eine ganze Reihe neuer NBA-Superstars und Legenden freischalten. Sie können das Team ihrer kühnsten Träume zusammenstellen, während sie im ultimativen Showdown mit The Greatest Fantasy Team Challenge gegen andere Teams antreten. Oder sie sitzen im Spectator Modus am Spielfeldrand und spielen mit NBA Today die Spiele der NBA-Saison. Und jetzt kommt der Clou — Gamer:innen können ihren MyCOURT in der Halle individuell gestalten, an ihren Fähigkeiten feilen und dann ihre Freund über Game Center einladen, damit sie Zeuge ihrer Größe werden.