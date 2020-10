JP Journey Daybag 11 im Test: Kleine Umhängetasche mit Platz für 11″-iPads und Zubehör

Wenn ich mit meinem iPad Pro 11″ unterwegs bin, findet das Apple-Tablet meistens in meinem Rucksack im extra gepolsterten Laptop-Fach Platz. Dort kann ich auch problemlos das iPad Pro inklusive des Apple Magic Keyboards unterbringen und weiß, dass das Gerät ausreichend geschützt ist. Wer aber nicht immer eine verhältnismäßig große Tasche oder Rucksack mitnehmen möchte, wenn nur das iPad samt etwas Zubehör transportiert werden soll, sollte einen genaueren Blick auf den kleinen Messenger Bag von JP Journey werfen.

JP Journey ist ein deutsches Unternehmen aus Braunschweig, das sich laut eigener Aussage auf „smarte Umhängetaschen für Reise und Business“ fokussiert hat. „Wir fertigen sportliche Umhängetaschen und Reisetaschen mit einem klaren zeitlosen Design“, heißt es auf der Website des Herstellers. Auch bei Amazon lässt sich der von uns ausprobierte JP Journey Daybag 11 bestellen, und das aktuell zu einem reduzierten Preis von 36,95 Euro statt bisheriger 39,90 Euro inklusive einer Prime-Versandoption.

Der JP Journey Daybag 11 eignet sich aufgrund seiner Maße von 28 x 23 x 5,5 cm und einem Volumen von 3,5 l perfekt zum bequemen Transport von iPads mit einer Größe bis zu 11 Zoll. Dazu steht in der dunkelgraumelierten Umhängetasche ein eigenes, speziell gepolstertes Tablet-Fach im Inneren bereit, das unter anderem auch ein iPad Pro 11″ inklusive einer angelegten Schutzhülle beherbergen kann. Ich habe den Daybag 11 problemlos mit meinem iPad Pro 11″ (2020) samt StilGut Couverture-Case oder alternativ mit dem Apple Magic Keyboard verwenden können. Mit dem Magic Keyboard wird es im Fach etwas enger, aber die Maße passen.

Dank einer gepolsterten Noppen-Rückseite ist das iPad samt Zubehör zusätzlich geschützt. Auch eine umliegende Verstärkung in U-Form sorgt für Stabilität und Schutz bei Abstellen des Daybags 11. Der Hersteller gibt außerdem an, dass die Umhängetasche wasserabweisend und kratzfest ist. Komplett wasserdicht ist der Daybag 11 allerdings nicht, so dass man ein Untertauchen in Wasser oder eine Verwendung in einem Platzregen doch besser vermeiden sollte. Als Material kommt bei diesem Modell ein 600D Oxford Polyester zum Einsatz, das robust und langlebig wirkt.

Karabiner für Schlüssel & Platz für kleine Wasserflasche

Zu den weiteren Features des JP Journey Daybag 11 gehört ein RFID-sicheres Fach im Inneren, das Bankkarten vor schädlichen Einflüssen schützt, ein Karabiner im Hauptfach zum schnellen Wiederfinden von Schlüsseln, Stifthalterungen im Hauptfach zum Verstauen des Apple Pencils, Anti-Diebstahl-Taschen mit verdeckten Reißverschlüssen an der Front- und Rückseite, sowie ein stufenlos verstellbarer und abnehmbarer Schultergurt inklusive eines kleinen Schulterpads für besseren Tragekomfort.

Bei der Nutzung des JP Journey Daybag 11 fällt vor allem die saubere Verarbeitung und das dezente Design auf. Hier gibt es keine knallig-bunten Farben oder riesige Firmenlogos – stattdessen prangt lediglich der kleine Schriftzug „JP Journey“ auf der Vorderseite der Tasche. Und trotz der kleinen Maße ist der Messenger Bag ein echtes Raumwunder: Neben dem iPad im eigenen Innenfach kann auch ein A5-Notizbuch, beispielsweise von Moleskine, sowie eine kleine 0,5 l-Wasserflasche Platz finden. Die zusätzlichen kleinen Außentaschen an der Vorder- und Rückseite erlauben darüber hinaus das Verstauen von Kabeln, einem Portemonnaie, Schlüsseln, einer PowerBank oder weiteren Accessoires.

Ich persönlich empfinde Umhängetaschen im Hochkant-Format eher unpraktisch und bevorzuge daher lieber Messenger Bags im Querformat – aber das ist eine individuelle Präferenz, die nicht jedem Taschen-Interessierten missfallen muss. Auch das sehr dezente Design in Dunkelgrau und Schwarz ohne jegliche Farbtupfer oder Kontraste dürfte sowohl einigen Nutzern gefallen, anderen weniger. Qualität bekommt man beim JP Journey Daybag 11 auf jeden Fall geboten. Wer statt des Polyester-Stoffes eher Leder bevorzugt, findet das gleiche Modell auch noch mit diesem Material ab dem 10. November 2020 im Webshop des Herstellers.