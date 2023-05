Konzerte entdecken in Apple Karten und Apple Music

Bei Apple gibt es in dieser Woche eine Ankündigung nach der anderen, zudem werden ja noch die Updates auf iOS 16.5 und iPadOS 16.5 erwartet. Nun wollen wir uns aber erst einmal um die Neuerungen rund um das Thema Musik kümmern, die neben Apple Music auch Apple Karten betreffen.

In Karten präsentieren mehr als 40 neue Guides – jeder vom Apple Music Redaktionsteam zusammengestellt – die besten Veranstaltungsorte in einigen der weltweit führenden Kulturzentren, um Live-Musik zu erleben. Zu den vorgestellten Städten gehören Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York City und San Francisco in Nordamerika; Berlin, London, Paris und Wien in Europa; Tokio, Melbourne und Sydney in der Region Asien-Pazifik; und Mexiko-Stadt in Lateinamerika.

Wenn ihr selbst einmal reinschnuppern wollt, könnt ihr einfach den Link apple.co/MusicVenues mit eurem Apple-Gerät anklicken und dann die Karten-App öffnen. Dort findet ihr eine Übersicht über alle bisher veröffentlichten Guides. Bisher sind die Inhalte allerdings nur in englischer Sprache verfügbar.

Setlisten mit Infos zu großen Touren

In Apple Music zeigt der brandneue Bereich „Setlisten“ eine Auswahl wichtiger Touren, damit sich Fans Setlisten anhören und weitere Infos zu den Produktionen erhalten können. Außerdem können Fans erstmals über die App bevorstehende Shows von Künstlerinnen und Künstlern in ihrer Umgebung durchsuchen, indem sie das Modul von Shazam zum Entdecken von Konzerten starten.

Auch auf diesen neuen Bereich könnt ihr direkt zugreifen, wenn ihr den Link apple.co/setlists anklickt. Schaut einfach mal rein, vielleicht ist ja tatsächlich etwas für euch dabei.