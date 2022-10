LAMA by Reiner Knizia: Kunterbuntes Kartensspiel landet im App Store

Die mehr als 700 veröffentlichten Spiele des deutschen Autors Dr. Reiner Knizia gehören zu den Klassikern bei Spieleabenden und haben in der Vergangenheit bereits einige Preise abgeräumt – darunter viermal den Deutschen Spielepreis. Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Werken gehören wohl King Arthur, Einfach Genial, Keltis, Wer Wars? und Amun-Re. Einige seiner Spiele wurden auch mittlerweile als digitale Variante im App Store veröffentlicht.

Mit LAMA (App Store-Link) gibt es nun ein neues Kartenspiel aus der Hand des erfolgreichen Spiele-Autors. Es erschien zuerst im Jahr 2018 als physische Version beim Amigo-Verlag und wurde 2019 auch für das „Spiel des Jahres“ nominiert. Im App Store kann die digitale Version zum Preis von 4,99 Euro auf iPhones und iPads geladen werden. Dazu wird mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer sowie etwa 57 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät benötigt. Natürlich steht auch eine deutsche Lokalisierung für die Neuerscheinung bereit.

Wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich bei LAMA um ein Kartenspiel. In der App ist zudem auch die abgewandelte Variante „LAMA Dice“ und „LAMA Party Edition“ enthalten – man bekommt so insgesamt drei Spiele in einer Anwendung. Der Name des Spiels ist dann auch gleich Programm: L.A.M.A. – Lege Alle Minuspunkte Ab. Genau darum geht es, die eigenen Karten loszuwerden, um möglichst keine Chips und damit Minuspunkte zu generieren. Dabei kann man sowohl risikobereit oder auf Sicherheit spielen: Der gesunde Mix macht oft den Unterschied.

Das sind die Regeln von LAMA in Kürze:

Jeder erhält sechs Handkarten.

Wer an der Reihe ist, legt eine Karte ab. Diese muss gleich oder um eins höher sein als die oberste Karte des Ablagestapels.

Man kann auch eine Karte nachziehen oder passen und damit aussteigen.

Die Runde endet, wenn ein Spieler alle Karten ablegt oder alle Spieler gepasst haben.

Für Handkarten oder Karten, die ein Spieler nach dem Passen noch hat, gibt es Minuspunkte in Form von Chips.

Wer alle Karten losgeworden ist, darf einen 1er- oder 10er-Chip wieder abgeben.

Nach mehreren Runden gewinnt derjenige mit den wenigsten Minuspunkten.

Alle drei in der App vorhandenen Spiele können mit bis zu fünf KI-Gegnern oder in einem Pass-and-Play-Modus mit mehreren Personen an einem Gerät absolviert werden. Zusätzlich gibt es einen ganz neuen Solo-Modus für LAMA Dice – eine Weltpremiere, wie der Autor im App Store verlauten lässt. Darüber hinaus sind einige Game Center-Erfolge sowie wöchentliche Highscore-Listen für Spieler und Spielerinnen aus aller Welt verfügbar. Solltet ihr LAMA lieber in der physischen Version spielen wollen, gibt es LAMA für 6,59 Euro und LAMA Dice für 7,99 Euro bei Amazon zu kaufen.