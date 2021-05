Lazuli und die Wörter: Neue spielerische Rechtschreib-Apps für die Grundschule

Die Entwickler von funline Media haben mit den Lazuli-Mathe-Apps bereits beliebte und mehrfach ausgezeichnete Lern-Apps für Kinder in den App Store gebracht. Ab sofort können Grundschulkinder auch mit zwei neuen Lazuli-Apps spielerisch und innovativ die deutsche Rechtschreibung erlernen. Lazuli Wörter 1/2 (App Store-Link) und Lazuli Wörter 3/4 (App Store-Link) stehen ab sofort zum Preis von jeweils 4,99 Euro im deutschen App Store für iPhones und iPads bereit und können ab iOS 11.0 oder neuer geladen werden.

In den Lazuli Wörter-Apps können Eltern oder LehrerInnen aus einer umfangreichen Liste mit über 1.500 Wörtern, die an den Lehrplänen der deutschen Bundesländer orientiert ist, individuelle Wörter oder fertige Lernwörter-Pakete zu bestimmten Rechtschreibthemen auswählen. Alle, die keine individuellen Einstellungen vornehmen möchten, können auf eine Grundeinstellung zurückgreifen. Hier werden alle Wörter des Grundwortschatzes der jeweiligen Jahrgangsstufen automatisch, gestaffelt nach Schwierigkeitsgrad, eingespielt. So kann jedes Kind auch ohne eingegebene Lernwörter sich selbstständig den Grundwortschatz aneignen.

Das Besondere an den beiden „Lazuli und die Wörter“ Apps ist, dass die Kinder – als würde ein Lehrer direkt neben ihnen sitzen – immer genau die Hilfe bekommen, die sie gerade benötigen. Fehler fallen nicht erst einen Tag später durch die roten Markierungen von Lehrern auf, sondern Rechtschreibfehler können auf Wusch sofort buchstabengenau angezeigt werden. Eine innovative und aufwendige Programmierung ermöglicht es zudem, dass den Kindern genau die jeweils passenden Rechtschreibtipps angeboten werden.

App verzichtet auf Werbung, In-App-Käufe und externe Links

Die Wörter werden auditiv dargeboten, sind in Sätze eingebettet und visuell illustriert. Dieser Kontext hilft Kindern, sich das Wort vorzustellen und sich dessen Bedeutung bewusst zu werden. Viel Spaß machen die vielen unterschiedliche Belohnungen nach jedem richtig geschriebenen Wort. Nach einer fertigen Lerneinheit können sich die Kinder, wenn sie möchten, bei einem unterhaltsamen und liebevoll gestalteten Spiel mit Lazuli im Garten erholen. Jetzt ist zur Abwechslung Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Strategie gefragt – glücklicherweise helfen hier die gerade neu gelernten Wörter, das Ziel leichter zu erreichen. Nach einigen Minuten ist Lazuli aber wieder hungrig – und die nächsten Lernwörter warten ja auch schon.

Die beiden neuen Rechtschreib-Apps von funline Media verzichten auf jegliche In-App-Käufe, Werbung, Abonnements, Erhebung von persönlichen Daten, Social-Media-Verknüpfungen, Standortabfragen, Push-Benachrichtigungen oder externe Links, und bieten darüber hinaus auch eine Spielzeit-Begrenzung, die von den Eltern eingerichtet werden kann. Wer weitere Eindrücke zu den neuen Lazuli Wörter-Apps erhalten möchte, kann sich abschließend den YouTube-Trailer unter dem Artikel ansehen.