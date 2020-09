Leaker: iPhone 12 mini und iPhone 12 starten mit 64 GB, iPhone 12 Pro mit 128 GB Speicher

Sollte das iPhone 12-Event am 13. Oktober über die Bühne gehen, sollten die entsprechenden Einladungen in der kommenden Woche eintrudeln. Erwartet werden zwei iPhone 12-Modelle mit 5,4″ und 6,1″ sowie zwei Pro-Modelle mit 6,1″ und 6,7″ Displaygröße. Der gut vernetzte Leaker Jon Prosser teilt nun seine aktuell finalen Erkenntnisse.

Demnach legt er sich fest, dass Apple unter anderem die Bezeichnung „iPhone 12 mini“ wählt, die er als „endgültiger Marketingname“ einstuft. Gleichzeitig legt sich Prosser fest, dass das iPhone 12 mini und iPhone 12 bei 64 GB Speicherkapazität starten und zudem mit 128 und 256 GB verfügbar gemacht werden. Noch im Mai war sich Prosser sicher, dass das iPhone 12 bei 128 GB startet, allerdings waren die damaligen Infos noch nicht in Stein gemeißelt.

Seine Aussagen decken sich nun mit denen von L0vetodream. Der ebenfalls bekannte Leaker ist für seine Treffsicherheit bekannt. Aber: Das iPhone 12 Pro und Pro Max wird mit mindestens 128 GB Speicher ausgestattet sein. Die Auslieferung soll sich aber bis November hinauszögern.

In diesem Zusammenhang die Frage an euch: Wie viel Speicher hat euer iPhone? Für welche Variante entscheidet ihr euch meistens? Da vieles in der Cloud liegt, muss es ja nicht immer so viel Speicher sein, oder? Ich hab beispielsweise 146 GB belegt, wobei ich rund 75 GB einsparen könnte, wenn ich Apps auslagere und große Anhänge bei iMessage prüfe.