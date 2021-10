Lego Star Wars Castaways wird ein exklusiver Arcade-Titel

Erst vor ein paar Tagen habe ich euch ja wissen lassen, dass ich aktuell sehr viel Spaß an Lego Star Wars Battles habe, das vor rund einem Monat auf Apple Arcade erschienen ist. In einem Monat soll es bereits den nächsten Lego-Titel aus dem Star Wars Universum geben. Das jedenfalls wurde nun verkündet.

Lego Star Wars Castaways (App Store-Link), das ist der Name des neuen Spiels, das exklusiv auf Apple Arcade erscheinen wird. Gespielt werden darf nicht nur auf iPhone und iPad, sondern auch auf Apple TV und Mac.

In Lego Star Wars Castaways ist man selbst der Held

Freuen dürft ihr euch auf ein aufregendes Abenteuer freuen, bei dem man seinen Charakter gestalten und einen verborgenen Planeten entdecken kann. In Lego Star Wars Castaways verbindet man sich im Online-Multiplayer-Modus mit seinen Freunden sowie anderen Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt und tritt in einer Vielzahl von Spielen gegeneinander an.

Der Held des Spiels ist man also selbst. Mit seinem Charakter wird man unter anderem Rennen in Microfightern absolvieren können oder legendäre Star Wars Momente selbst erleben dürfen. Außerdem wird man hunderte Gegenstände sammeln, Puzzle lösen und Kämpfe bestreiten können.

Bei Lego Star Wars Castaways dürfte es sich also um eine Art Online-Rollenspiel handeln, bei dem ich schon sehr auf weitere Details gespannt sind. Leider gibt es noch keinen Gameplay-Trailer, eine Ladung Screenshots kann ich euch aber schon präsentieren.