Lieferprognose: Apples erste M3-MacBooks könnten 2024 veröffentlicht werden

Apple wird seine ersten MacBooks, die auf dem 3nm-Fertigungsprozess von TSMC basieren, im Jahr 2024 auf den Markt bringen – und nicht wie von einigen Gerüchten behauptet noch in diesem Jahr. Das geht aus einer neuen Fünf-Jahres-Prognose für den weltweiten Notebook-Absatz hervor, die von DigiTimes veröffentlicht wurde.

Der Bericht prognostiziert ein Ende des zweijährigen Rückgangs auf dem Notebook-Markt und geht von einem 4,7-prozentigen Wachstum der Auslieferungen im Jahr 2024 aus, das durch die Abschwächung der Inflation und die Einführung neuer Produkte, einschließlich neuer MacBooks mit 3nm-basierten Chips, angetrieben wird. Im Artikel von DigiTimes heißt es:

„Im Jahr 2023 wird der Anteil der Notebooks, die mit Arm-basierten Prozessoren gebaut werden, wahrscheinlich eher abnehmen als zunehmen, da Apple, das für die meisten seiner Notebook-Reihen selbst entwickelte Arm-basierte CPUs einsetzt, im Jahr 2023 voraussichtlich einen erheblichen Rückgang der Auslieferungen erleben wird, da der US-Markenhersteller plant, zur Leistungssteigerung im Jahr 2024 auf CPUs umzusteigen, die in einem 3nm-Prozess bei TSMC gebaut werden.“

M3-Chip könnte GPU mit Hardware-Raytracing aufweisen

Schon im Juli dieses Jahres berichtete Bloombergs Mark Gurman, dass im Oktober dieses Jahres die ersten Macs mit dem M3-Chip vorgestellt werden könnten. Angesichts der Tatsache, dass Apple im Januar 2023 neue 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook-Pro-Modelle und im Juni dieses Jahres neue 15-Zoll-MacBook-Air-, Mac-Studio- und Mac-Pro-Modelle vorgestellt hat, sagte Gurman, dass die ersten M3-Chips wahrscheinlich im nächsten iMac, im 13-Zoll-MacBook Air und im 13-Zoll-MacBook Pro zu finden sein werden.

DigiTimes selbst hat kürzlich angedeutet, dass Apple noch vor den Feiertagen ein MacBook Pro ankündigen würde. Das in Taiwan ansässige Medienoutlet behauptete Anfang des Monats, Apple bereite die Auslieferung neuer 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook Pro-Modelle mit stromsparenderen Mini-LED-Displays noch in diesem Jahr vor. In dem Bericht wurde allerdings nicht erwähnt, auf welchem Prozessor die Modelle basieren werden.

Es wird erwartet, dass der noch nicht angekündigte M3-Chip mit dem 3nm-Prozess von TSMC hergestellt wird, um die Leistung und Energieeffizienz im Vergleich zum aktuellen, auf 5nm basierenden M2-Chip zu verbessern. Letzterer wurde im Juni 2022 vorgestellt. Der M3-Chip könnte auch eine völlig neue GPU mit Hardware-Raytracing enthalten, die im letzten Monat erstmals auf dem A17 Pro Chip des iPhone 15 Pro vorgestellt wurde.