One Task: Immer nur die nächste Aufgabe per Widget im Blick behalten

Kalender und ToDo-Apps listen in den meisten Fällen alle anstehenden Termine der nächsten Zeit auf. Je nachdem, wie viel man zu tun hat, kann das auf einen Blick sehr überfordernd sein. Einen anderen Ansatz verfolgt die App One Task (App Store-Link), die kostenlos für iPhones, iPads und den Mac im deutschen App Store zum Download bereit steht. Für die Installation benötigt es nicht einmal 4 MB eures Speicherplatzes sowie iOS/iPadOS 17.0 bzw. macOS 14.0 oder neuer.

Das besondere Prinzip von One Task ist es, lediglich eine einzige Aufgabe aus einer Liste, die man in der App angelegt hat, zu präsentieren – nämlich diejenige, die als nächstes ansteht. Sie wird dann prominent in einem entsprechenden Widget auf dem Home- oder Sperrbildschirm oder auch auf dem Desktop des Macs angezeigt. Alternativ ist es in One Task möglich, auch eine zufällige oder die letzte Aufgabe der angelegten Liste im Widget zu zeigen.

One Task setzt unter iOS und iPadOS 17 auch auf die neu eingeführten interaktiven Widgets, so dass sich erledigte Aufgaben direkt im Widget abhaken lassen können. Hat man dies gemacht, erscheint im Widget die nächste Aufgabe der erstellten ToDo-Liste.

Entwickler Sindre Sorhus, der auch schon Apps wie Photo Widget, Any Text Widgets oder Quick Launch in den App Store gebracht hat, weist auf die Einfachheit der Anwendung als eines der Kernfeatures hin. One Task verzichte auf Dinge wie Ordner, Tags, Prioritäten, Notizen und anderes, so dass der Fokus auf eine einzige Aufgabe gelegt werden kann. Der Abgleich der ToDos erfolgt in One Task über Apples iCloud, so dass man auf allen Geräten immer auf dem gleichen Stand ist.