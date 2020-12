Lieferungen: Paket-Tracking-App hat ausgerechnet mit DHL Probleme

Lieferungen (App Store-Link) von Junecloud, ehemals unter dem Namen Delivery Status Touch bekannt, hat in den vergangenen Wochen nicht unbedingt nur für positive Schlagzeilen gesorgt. Seit Anfang Oktober setzt man für Neukunden auf ein Abo, das 5,49 Euro pro Jahr kostet. Doch aktuell gibt es noch ein deutlich gravierendes Problem.

So kann die Sendungsverfolgung von DHL-Paketen aktuell nicht mehr in der App angezeigt werden. Statt den aktuellen Status zu melden, heißt es in Lieferungen auf iPhone, iPad und Mac aktuell nur noch: „Diese Lieferung kann nur online angezeigt werden.“ Der Vorteil einer übersichtlichen Paket-Tracking-App geht dann natürlich wieder verloren.

Dass es ausgerechnet mit DHL nicht funktioniert, ist für uns in Deutschland natürlich besonders bitter. Nachdem dem die Entwickler in den vergangenen Wochen nicht genau sagen konnte, wann man den Fehler denn beheben kann, wird man nun etwas konkreter: „Die Unterstützung für DHL Deutschland wird bald mit dem nächsten Update zurückkommen.“

Was sind die Alternativen aus dem App Store?

Ich habe mich derweil natürlich auch nach Alternativen umgesehen. Für mich war wichtig, dass die Anwendung sowohl nativ auf dem Mac läuft, als auch auf dem iPhone. Und hier gibt es neben Lieferungen tatsächlich nur einen Kandidaten: Parcel (App Store-Link).

Meiner Meinung nach sieht Parcel optisch aber nicht annähernd so schick und modern aus wie Lieferungen, wobei sich über Geschmack natürlich immer streiten lässt. Leider verzichtet auf Parcel nicht auf ein Abo, hier werden 3,49 Euro pro Jahr fällig, wenn man alle Funktionen nutzen möchte.

Bei euch können die Anforderungen an eine solche App natürlich ganz anders aussehen. Daher freue ich mich auch über eure Empfehlungen in den Kommentaren.