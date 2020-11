Bis zum Saisonende: Bundesliga auf Eurosport für 99 Cent im Monat

Die Bundesliga ist ja aktuell wieder im vollem Gange und ich bin glücklich, dass ich mich als Anhänger des VfL Bochum in der zweiten Liga nicht mit einer komplizierten Rechte-Verteilung auseinander setzen muss. Schließlich läuft dort alles auf Sky. Anders sieht es in der Bundesliga aus.

In dieser Saison werden dort die Spiele am Freitagabend und Montagabend sowie einige Partien am Sonntag exklusiv von DAZN und dem Eurosport Player gezeigt. Insgesamt geht es um 45 Spiele der laufenden Saison, die man nicht auf Sky sehen kann.

Falls ihr genau diese Spiele nicht verpassen wollt, hat Amazon für Prime-Mitglieder ein passendes Angebot auf Lager. Der Prime Channel „Eurosport 2 HD Xtra“ kostet normalerweise 5,99 Euro pro Monat, aktuell könnt ihr euch das Angebot allerdings für nur 99 Cent pro Monat sichern. Aber Achtung: Der Deal gilt nur bis zum 27. November.

Der reduzierte Preis gilt für die ersten sieben Monate, was natürlich nicht von ungefähr kommt. Dieser Zeitraum reicht wunderbar aus, um die ganze restliche Saison abzudecken. Ihr seid damit also perfekt vorbereitet, was die kommenden Spiele am Freitag und Montagabend angeht.

Das sind die kommenden Partien

27. November: Wolfsburg – Bremen

4. Dezember: Hertha BSC – Union Berlin

7. Dezember: Hoffenheim – Augsburg

11. Dezember: Wolfsburg – Frankfurt

18. Dezember: Union Berlin – Dortmund

8. Januar: Mönchengladbach – Bayern München

Bis zum 8. Januar sehen wir also mindestens drei Top-Spiele über den Eurosport-Player. Das Stadtderby in Berlin sowie jeweils eine Partie mit Beteiligung von Dortmund und Bayern. Die Begegnungen ab dem 16. Spieltag sind derzeit noch nicht genau terminiert, einen Ausblick auf weitere Duelle können wir euch daher noch nicht geben.