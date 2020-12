15 Prozent Bonus auf iTunes- und App Store-Karten bei Amazon

Wenn ihr einem Apple-Nutzer eine Freude machen wollt, könnt ihr natürlich einfach und bequem iTunes- beziehungsweise App Store-Guthaben verschenken. Und so kurz vor Weihnachten geht das bei Amazon besonders einfach. Mit wenigen Klicks könnt ihr die Karte online kaufen, bekommt einen entsprechenden Code per E-Mail zugesendet und bis zum 20. Dezember gibt es sogar 15 Prozent Bonus on top.

Ihr könnt euch die Geschenkkarte natürlich auch selbst per E-Mail zusenden und das Guthaben selbst nutzen. Auf der Produktseite ist der Bonus noch nicht sichtbar, im Warenkorb sind die 15 Prozent aber aufgeschlagen.

Lidl mit bis zu 20 Prozent Bonus

Im stationären Handel, der ja geöffnet bleibt, könnt ihr bei Lidl sogar bis zu 20 Prozent Bonus mitnehmen. Dieser wird aber nur bei der 100 Euro Karte gewährt. Auf dem Kassenbon befindet sich ein zusätzlicher Gutscheinocode. Die Aktion ist bis zum 24. Dezember 2020 gültig. So sieht die Staffelung aus:

25 Euro iTunes-Karte kaufen + 2,50 Euro Bonus (10 Prozent)

50 Euro iTunes-Karte kaufen + 7,50 Euro Bonus (15 Prozent)

100 Euro iTunes-Karte kaufen + 20 Euro Bonus (20 Prozent)

Auch REWE hat ein Angebot

Bei REWE gibt es pauschal 15 Prozent Bonus on top. Hier muss die Karte bis spätestens 2. Januar 2021 eingelöst werden, damit das Bonusguthaben automatisch gutgeschrieben wird. Die Aktion ist bis zum 19. Dezember 2020 gültig.