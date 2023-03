Linea – an inner light game: Kurzweiliges Puzzlespiel mit tollem Soundtrack

Heute darf ich euch mal wieder ein entspannendes, story-basiertes Puzzlespiel vorstellen: „Linea: an inner light game“ (App-Store-Link) ist das neue Werk aus dem Hause Infinity Games, das mich beim Anspielen durch seinen Soundtrack und seine minimalistisch gehaltene Grafik überzeugt hat.

Die Story von Linea beginnt auf hoher See, in tiefer Nacht und in stürmischem Gewässer. Joshua sitzt in seinem Boot und nur das Licht des entfernten Leuchtturms bietet ihm Orientierung. Meine Aufgabe ist es nun, Joshua sicher aus dem unruhigen Fahrwasser in eine nahe gelegene Hafenstadt zu navigieren. Das muss ich auf abstrakte Weise tun, indem ich das erste Puzzle des Spiels löse: Ich sehe eine Art Stromkreis und muss von einem Ende zum anderen navigieren und dabei zentrale Punkte passieren. Gelingt es mir, wird die Geschichte weitererzählt und ich gelange zum nächsten Puzzle, das dem selben Schema folgt.

Einfache Puzzle, toller Soundtrack

Die zu lösenden Puzzle fand ich zu Beginn des Spiels viel zu einfach. Je weiter man kommt, desto komplexer werden sie allerdings. Ich hoffe darauf, dass die Puzzle im weiteren Spielverlauf noch ein bisschen schwerer werden, denn das würde Linea für mich noch um einiges unterhaltsamer machen. Da das Spiel selbst aber auch auf Entspannung ausgelegt ist, könnte ich mir vorstellen, dass ein gewisser Komplexitätsgrad nicht überschritten wird. Und wenn man Linea tatsächlich vornehmlich zum Entspannen spielt, sollte man auf jeden Fall auf seine Kosten kommen.

Was mir besonders gut gefällt, sind Grafik und Soundtrack des Spiels. Die Grafik ist recht einfach gehalten und passt sehr gut zu der mysteriös anmutenden Story des Spiels. Die Musik untermalt die Szenerie ebenfalls hervorragend, sodass ich tief ins Spiel eintauchen kann. Mir gefällt es, dass die Musik dabei aber nicht nur im Hintergrund bleibt. Tatsächlich würde ich mir manche Stücke auch abseits des Spiels anhören.

Die Story selbst ist in meinem Fall in den Hintergrund gerückt. Ich habe zwar die einzelnen Passagen gelesen, aber so richtig gecatcht hat mich die Geschichte auf Anhieb nicht. Vielleicht ändert sich das im Spielverlauf.

Beim Lösen der Puzzle muss ich zudem Glühwürmchen einsammeln, um dann „Erinnerungen“ freizuschalten. Diese werden in einer Art Album gesammelt. Diese scheinen mir allerdings vor allem Speicherpunkte zu sein, denn im Nachhinein etwas mit diesen Erinnerungen anstellen, kann ich nicht.

Kostenlos laden und spielen

Alles in allem finde ich Linea sehr gelungen. Vor allem finde ich es toll, dass man das doch recht aufwendig produzierte Spiel völlig kostenlos im App Store herunterladen und auch spielen kann – wenn man sich für die Variante mit Werbung entscheidet. Zum Preis von – wie ich finde sehr stolzen – 6,99 Euro könnt ihr das Spiel aber auch komplett ohne Werbeeinblendungen genießen. Beim Anspielen wurde mir allerdings keine einzige Werbeanzeige eingeblendet. Ob die Investition also an dieser Stelle erforderlich ist, weiß ich nicht. Das müsste der weitere Spielverlauf zeigen.

Linea läuft auf iPhones und iPads mit iOS bzw. iPadOS 12 oder höher bzw. auf Macs mit MacOS 11. Das Spiel selbst ist ausschließlich in englischer Sprachversion verfügbar. Gute Englisch-Kenntnisse solltet ihr haben, wenn ihr die Story verfolgen möchtet. Für das reine Gameplay müsst ihr aber keine Experten in Englisch sein.