Logitech MX Mechanical: Mechanische Tastatur steht in den Startlöchern

Logitech hat einige neue Produkte im Köcher. Unter anderem haben wir gestern schon über die neue Maus MX Master 3S berichtet, heute geht es direkt mit der nächsten Tastatur weiter. Die Logitech MX Mechanical steht wohl in den Startlöchern.

Wie der Name schon verrät: Es wird sich um eine mechanische Tastatur handeln, die sowohl in der Standard als auch in der kompakten Variante kommen wird – also mit und ohne Nummernblock. Die Tasten sind hier besonders flach, es kommen Slim-Tasten zum Einsatz. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, welches Tastenprofil ihr verwenden wollt. Unterschieden wird hier zwischen Clicky, Linear und Tactile.

Je nach Profil tippt es sich etwas weicher oder härter, leiser oder lauter. Auch der Anschlagspunkt wird etwas anders sein. Ob man die Tasten später nachkaufen kann, um zu einem späteren Zeitpunkt das Profi zu wechseln, ist noch unklar. Weiterhin kommt hier eine Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz, ebenso sind die bekannten Sondertasten mit dabei. Die Verbindung wird per Bluetooth oder Logi-Adapter hergestellt.

Erste Shops listen die Produkte schon: Die Logitech MX Mechanical wird für 230 US-Dollar aufgeführt, die Logitech MX Mechanical Mini liegt bei 180 Euro. Sobald wird offizielle Informationen, Starttermine und Co haben, melden wir uns erneut bei euch.