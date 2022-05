Logitech MX Master 3S: Unsere liebste Maus wird noch besser

Seit ich meine Magic Mouse vor einigen Jahren in Rente geschickt habe, arbeite ich an meinen Schreibtischen mit Mäusen von Logitech. Angefangen hat es mit der Logitech MX Master 2S, aktuell ist es die Logitech MX Master 3. Und der Nachfolger scheint bereits in den Startlöchern zu stehen.

Wie die Kolleginnen und Kollegen von WinFuture berichten, soll die neue Variante optisch unverändert sein. Stattdessen scheint sich der Hersteller auf die inneren Werte zu konzentrieren, denn der optische Sensor soll mit 8.000 statt bisher 4.000 dpi arbeiten. Das sollte in der Praxis eine deutlich genauere Positionierung des Cursors ermöglichen.

Und falls ihr mit eurem Schreibtisch nicht alleine seid, dürfte euch die zweite Neuerung gefallen: Die MX Master 3S soll über sogenannte „Quiet Click“-Tasten verfügen, die bis zu 90 Prozent leiser klicken. Das sollte das Arbeiten mit der Maus deutlich leiser gestalten.

Laut Informationen von WinFuture ist die Logitech MX Master 3S zudem mit Bluetooth und dem Bolt-Adapter ausgestattet und soll preislich über 150 Euro liegen. Wobei wir bei Logitech ja wissen, dass die Preise oftmals direkt um 15 bis 25 Prozent fallen. Für eine Maus wäre das aber wohl immer noch eine Menge Geld…