Logitech Z407: Neue PC-Lautsprecher mit Bass und Fernbedienung

Computer-Lautsprecher von Logitech für Mac und PC gibt es vermutlich schon so lange, wie es Computer gibt. Bisher hatte ich stets den Eindruck, dass Logitech für das jeweilige Preissegment eine wirklich gute Qualität und Leistung liefert – und das scheint auch beim neuesten Modell so zu sein.

Die Logitech Z407 wurden heute offiziell vorgestellt und können bereits vorbestellt werden. Für einen Preis von 89,99 Euro verspricht Amazon eine Lieferung ab dem 23. Oktober, die ersten Besteller dürften also schon in der kommenden Woche in den Genuss ihres neuen Soundsystems kommen.

Logitech Z407 verbinden sich per Klinkenkabel, USB oder Bluetooth

Abgesehen von Kabeln und Netzteil bestehen die Computer-Lautsprecher für Windows und Mac aus vier Elementen: Zwei Satelliten, ein Subwoofer und eine kleine Fernbedienung sind im Paket enthalten. Optisch ist das ganze Set in einem Anthrazit-Ton gehalten.

Angeschlossen werden können die Lautsprecher entweder über ein herkömmliches Klinkenkabel oder über USB. Zudem kann eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Den jeweiligen Eingang kann man dabei einfach über einen kleinen Knopf auf der Unterseite der Fernbedienung wählen. Mit dieser kann man unter anderem die Lautstärke anpassen, den Ton stummschalten oder bei einer Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet die Musikwiedergabe steuern.

Eine andere, wirklich nur kleine Idee finde ich ziemlich pfiffig: Die Satelliten kann man entweder vertikal oder horizontal aufstellen. So kann man für sein persönliches Setup auf dem Schreibtisch die passende Ausrichtung wählen.