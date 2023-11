Lori: ChatGPT-Client mit Support für neue GPT-Modelle und Action Button

Im April dieses Jahres ist der ChatGPT-Client Lori (App Store-Link) im App Store erschienen. Mit der App lässt sich die volle Leistung der ChatGPT-Technologie in einer schlanken, modernen und einfach zu navigierenden Oberfläche erleben. Mit anpassbaren Themen und Farben lässt sich Lori nach eigenen Wünschen gestalten und das Chaterlebnis personalisieren.

Zudem bietet die App weitere spannende Features, um den Chatbot systemweit nutzen zu können: So gibt es unter anderem eine Siri-Integration und damit auch einen Support für sprachgestützte Anfragen auf Apples HomePods, eine Unterstützung für Apple CarPlay, eine eigene watchOS-App sowie Lori-Widgets für den Homescreen.

Nun hat der deutscher Entwickler von Lori, Stefan Liesendahl, ein weiteres Update für den Chatbot-Client im App Store veröffentlicht. Ab sofort liegt Lori in Version 1.3.3 vor, die einige nennenswerte Verbesserungen und Neuigkeiten mit sich bringt. Ab sofort stehen nämlich in Lori auch die neuen GPT-Modelle von OpenAI zur Nutzung bereit.

Sperrbildschirm-Widget für interaktive Anfragen

Ab jetzt lässt sich Lori zudem direkt vom Sperrbildschirm aus nutzen. Dazu tippt man einfach auf das neue interaktives Widget und antwortet direkt auf die Push-Benachrichtigung. „Genau wie bei deiner Lieblings-Messenger-App – kinderleicht direkt vom Sperrbildschirm“, berichtet der Entwickler zu diesem neuen Feature. Zudem kann Lori jetzt auch für den neuen iPhone 15-Action Button konfiguriert werden, so dass ChatGPT-Abfragen direkt über den physischen Button an der Seite der iPhone 15 Pro-Modelle gestartet werden können.

Lori lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf iPhones, iPads und die Apple Watch herunterladen und über ein Abo zu Preisen ab 9,99 Euro/Monat bzw. 39,99 Euro/Jahr mit weiteren Features hochstufen. Alternativ kann man über einen Einmalkauf von 9,99 Euro Lori auch mit einem eigenen API-Key für ChatGPT verwenden. Die Vorgehensweise wird in den FAQ auf der Entwickler-Website beschrieben. Die Installation von Lori ist ab iOS bzw. iPadOS 15.0 bei rund 84 MB an freiem Speicherplatzbedarf möglich. Die Benutzeroberfläche steht mittlerweile auch in deutscher Sprache zur Verfügung.