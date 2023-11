Nuki Smart Lock: Neues Türschloss kommt nächste Woche

Falls ihr die Anschaffung eines Nuki Smart Locks plant, dann solltet ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Der Hersteller aus Österreich hat am Freitag angekündigt, dass am 14. November die neue Generation vorgestellt werden soll. Optisch scheint sich dabei auf den ersten Blick nicht viel zu ändern: Auf dem Teaser-Bild sind zwei Smart Locks abgebildet, die der aktuellen Generation absolut ähnlich sehen.

Es dürfte wohl eher um die inneren Werte gehen – und in welche Richtung wir uns dort bewegen, hat uns Nuki ja bereits im September verraten: Das nächste Smart Lock aus Graz wird Matter over Thread unterstützen.

Nuki Smart Lock wird auf Thread setzen

Neben der einfachen Einrichtung wird das mindestens einen weiteren praktischen Vorteil haben. Während beim Nuki Smart Lock 3.0 Pro noch WLAN als Kommunikationsweg ohne Bridge gewählt wurde, was definitiv eine Auswirkung auf die Akkulaufzeit hatte, wird die nächste Generation dank Thread mindestens so ausdauernd sein wie die bisherige Kombination aus Bridge und Bluetooth-Verbindung. Nur eben ohne Bridge – denn die Anbindung in die Außenwelt erfolgt dann ja über einen Matter-Hub.

Warum hat man so lange mit der Matter-Einführung gewartet? Auch das ist schnell erklärt. Zwar sind Smart Locks schon seid Matter 1.0 Teil des neuen Smart Home Standards, allerdings ist es erst seit dem kürzlich erfolgten Update auf Matter 1.2 möglich, einen weiteren Tür-Status abzubilden. Neben aufgeschlossen und zugesperrt kennt Matter nun auch den Status „Falle gezogen“ – bei den meisten europäischen Türen absoluter Standard.

Was genau Nuki am 14. Oktober vorstellt und welche neuen Produkte letztlich auf den Markt kommen werden, das lest ihr natürlich nächsten Dienstag bei uns.