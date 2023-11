Die Top-Themen der Woche: Alles nur geklaut

Für mich war es die Meldung der Woche, bei der ich am meisten schmunzeln musste. In Neukirchen-Vluyn wurde am vergangenen Wochenende gleich ein ganzer Container mit Roborock Waschtrocknern gestohlen. Bereits Anfang des Jahres entwendeten Diebe im gleichen Ort 240 Roboter von Roborock. Da hat doch mit Zufall nichts mehr am Hut.

Nichts dem Zufall überlassen wir derzeit auch unseren Entwicklern. An einer Front wird an einem großen App-Update gearbeitet, das insbesondere auf dem iPad einen ganz neuen Look mitbringen wird. Vermutlich wird es noch in diesem Jahr eine Möglichkeit für euch geben, die neue Version im Rahmen einer Testflight-Beta auszuprobieren.

An einer weiteren Front arbeiten wir derzeit an einem Datenbank-System, in dem alle unsere Testberichte landen sollen. So könnt ihr, beispielsweise auf der Suche nach einem neuen Smart Lock oder einem neuen Lautsprecher, einfach die entsprechenden Filter setzen und bekommt dann die passenden Vorschläge aus unserem Archiv. Auch Filter nach Funktionen, Preis und Hersteller werden zur Auswahl stehen.

Das sind nur zwei der Baustellen, an denen wir derzeit neben unserer normalen Arbeit noch werkeln. Sobald ihr etwas ausprobieren könnt, melden wir uns auf jeden Fall bei euch.

Neues auf unserem Hueblog

Rund um Philips Hue haben wir euch in dieser Woche auf die wohl erste Black Friday Aktion des Jahres aufmerksam gemacht. Außerdem bringen Ikea und Müller-Licht Tint neue, günstige Leuchtstreifen auf den Markt.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick