macOS 11.3 für M1-Macs: Hinweise auf Rosetta 2-Abschaltung in einigen Regionen

Als Apple im November des letzten Jahres die neuen Mac-Modelle mit hauseigenem Apple Silicon M1-Chip präsentiert hat, wurde gleichzeitig auch das Tool Rosetta 2 für macOS 11 Big Sur zur Verfügung gestellt. Nun scheint es sich anzudeuten, dass Apple die Software in einigen Regionen entfernen muss.

„Damit könnten einige noch nicht auf die neue Softwareplattform angepasste x86-Anwendungen auf den M1-Rechnern nicht mehr ausgeführt werden“, berichtet unter anderem das Magazin t3n dazu. Steve Moser von MacRumors hat in der dritten Betaversion von macOS 11.3 entsprechende Hinweise im Code gefunden, denen zufolge Apple die Rosetta-2-Übersetzungs-Software aus dem Mac-Betriebssystem entfernen könnte. Unter anderem soll es Zeichenfolgen geben, die besagen, „Rosetta ist in dieser Region nicht mehr verfügbar. Anwendungen, die Rosetta benötigen, werden nicht mehr ausgeführt.“

Apple is removing Rosetta from Macs during updates in certain countries in Mac 11.3 beta 3. Maybe this is due to legal issues? “Rosetta will be removed upon installing this update” “Rosetta is no longer available in your region. Applications requiring Rosetta will no longer urn” pic.twitter.com/NmsjXOwPvP

— Steve Moser (@SteveMoser) March 3, 2021