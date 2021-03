Amazon GameOn: Plattform für Mobile Gaming-Clips für iOS veröffentlicht

Das Streaming von Game-Inhalten erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Bei YouTube oder Twitch kann man stundenlang Gamern zusehen, die ihre Spiele zocken und dabei meist auch noch etwas erzählen. Für mobile Games jedoch gibt es bisher kaum Möglichkeiten, Streams einem breiten Publikum anzubieten.

Mit Amazon GameOn soll sich dies nun ändern. Die Anwendung wurde bereits im November des letzten Jahres für die Android-Plattform veröffentlicht und hat nun auch den Weg auf iOS-Geräte gefunden – aktuell ist Amazon GameOn (US App Store-Link) allerdings nur im US-amerikanischen App Store verfügbar, im deutschen App Store findet sich die Anwendung bisher noch nicht.

Videoclips mit maximaler Länge von fünf Minuten

Mit dem Launch der App will Amazon offenbar dem Platzhirsch Twitch das Wasser abgraben, bietet aber derzeit noch keine längeren Game-Streamings an. Mit Amazon GameOn können Nutzer 30-sekündige bis 5-minütige Gameplay-Clips aus einer Auswahl an mobilen Games mit entsprechender Screen Capture-Unterstützung erstellen. Diese werden dann in einer Bibliothek gesichert, wo sie mit Kommentaren versehen und weiter editiert werden können. Abschließend lassen sich die fertigen Werke bei GameOn veröffentlichen oder ein Link zum Video teilen.

Amazon gibt an, dass der eigene Game-Streaming-Service aktuell mit mehr als 1.000 mobilen Spielen kompatibel ist, darunter Größen wie PUBG Mobile, Brawl Stars, Gardenscapes, Crossy Road, Angry Birds 2 und vielen mehr. Der Anbieter sucht die Nähe von Streamern, die sich auf mobile Games konzentrieren und auch wöchentliche Challenges für die Community anbieten. Letztere hat die Möglichkeit, auf die Inhalte zu reagieren und Likes zu verteilen. Auch eine Webversion von Amazon GameOn ist bereits online, auch hier lassen sich populäre Game-Streams und Herausforderungen einsehen.