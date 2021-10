MacX MediaTrans: iPhone- und iPad-Manager kostenlos testen, Vollversion mit Halloween-Rabatt

Anzeige. Ihr wollt euer iPhone oder iPad schnell und einfach verwalten? Mit MacX MediaTrans ist das kein Problem und aktuell könnt ihr den Manager sogar kostenlos ausprobieren. Auf der verlinkten Webseite müsst ihr lediglich eure E-Mail angeben und bekommt dann eine 3-Monate-Lizenz für die aktuelle Version.

MacX MediaTrans 3 Monate kostenlos testen (zum Angebot)

Vollversion mit 1-Jahres-Lizenz für 24,95 statt 79,95 US-Dollar (zum Angebot)

MacX MediaTrans ist komplett mit iOS 15, iPadOS 15 und den neuen iPhone 13-Modellen kompatibel. Ihr könnt einfach eure Fotos, Musik, Videos, Bücher, Memos, Klingeltöne und mehr verwalten. Via Drag-and-Drop können Daten schnell zwischen iPhone/iPad und Mac synchronisiert werden. So könnt ihr Fotos fix übertragen, habt Zugriff auf eure Videos, Musik und weitere Medien. Wer sich zum Beispiel für die kleinste Speichergröße beim iPhone entscheidet, kann so schnell Speicherplatz freigeben oder Daten für ein Backup auf einer externen Festplatte speichern.

Die Einbindung des iPhone oder iPad als Flash-Laufwerk ist ebenfalls möglich, um so Daten, zum Beispiel Dokumente, PDFs und mehr, ablegen zu können. Das ganze funktioniert dann wie ein USB-Stick. Gleichzeitig könnt ihr auch Videos oder Fotos in andere Formate konvertieren.

MacX MediaTrans ist einfach zu bedienen, bringt eine deutsche Übersetzung mit und erledigt alle Aufgaben mit Bravur. Probiert den iOS-Manager einfach mal aus, immerhin könnt ihr drei Monate kostenlos testen. Die Vollversion kann bei Gefallen dann aktuell im Halloween-Sale günstiger erworben werden. Hier sind zudem weitere MacX Programme reduziert. Solltet ihr mehr als 59,95 US-Dollar ausgeben, gibt es zudem die Chance einen Amazon-Gutschein zu gewinnen.