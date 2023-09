MagLight: Magsafe-Powerbank und smartes Kamera-Licht

Gestern Abend sind wir auf Kickstarter über ein cooles Gadget gestolpert, das wir uns definitiv genauer ansehen werden: MagLight. Eine 6-in-1-Magsafe-Powerbank, die vor allem mit ihrem smarten Licht punkten will. Das Finanzierungsziel auf Kickstarter wurde nach kurzer Zeit übertroffen – wir haben die wichtigsten Details für euch.

MagLight jetzt auf Kickstarter unterstützen

„Das weltweit erste 6-in-1 MagSafe Smart-Kamera-Licht für dein Smartphone. MagLight vereint das Beste aus LED-Kameraleuchte, MagSafe- und Qi-Kompatibilität, 4000-mAh-Powerbank, drahtlosem Ladegerät, Telefonständer und Smart-Home-Beleuchtungsfunktionen in einem Gerät, das alles verändert“, so preist der Hersteller das MagLight an.

Abgesehen von der MagSafe-Powerbank, die wir als einzelnes Gerät ja schon seit einigen Jahren kennen, finde ich vor allem zwei Funktionen ziemlich cool: Das Kameralicht und die „smarte“ Beleuchtung.

MagLight besitzt 67 einzeln steuerbare LEDs

Wenn wir bei uns im Büro Produktfotos knipsen, kommt neben einer großen Beleuchtung oftmals auch ein kleines Kameralicht zum Einsatz. Das muss man dann mehr oder weniger geschickt zusammen mit dem iPhone festhalten. Genau das wäre mit MagLight definitiv einfacher, da das Licht ja einfach auf der Rückseite des iPhones platziert wird.

Zudem kann man mit MagLight auch einfach nur Spaß haben. 67 einzelne RGB-LEDs können über eine Smartphone-App angesteuert werden. Es gibt zahlreiche Szenen und Effekte, die man mit dem bunten Licht steuern kann. Wie sinnvoll das nun wirklich ist? Ich weiß es nicht. Die Idee gefällt mir trotzdem.

Aktuell gibt es auf Kickstarter noch Early-Bird-Angebote, die bei umgerechnet rund 70 Euro starten, Versandkosten fallen keine an. Damit ist das Gadget sogar günstiger als Apples MagSafe Batterie, wobei das auch nicht wirklich schwierig ist. Die Auslieferung soll bereits im November 2023 erfolgen, wobei das bei Kickstarter ja immer so eine Sache ist. Eines ist aber klar: Sollten wir das MagLight in diesem Jahr selbst in die Hände bekommen, melden wir uns auf jeden Fall noch einmal mit einem Erfahrungsbericht bei euch.