Marmelade Cat: Tolle iPhone-Skins sorgen für einen neuen Look

Anzeige. Ich habe schon immer gesagt: Das nackte iPhone fühlt sich einfach sexy an. Natürlich möchte man sein oftmals über 1000 Euro teure Smartphone schützen, denn Kratzer, Dellen oder gesplittertes Glas möchte wohl niemand haben. Falls euch Hüllen zu klobig sind und ihr euer iPhone vom Design her aufpeppen wollt, werft einen Blick auf die Skins von Marmelade Cat.

Ich habe den Skin „Goldener Vortex Royal“ jetzt schon über einen Monat im Einsatz und bin sehr zufrieden. Aber starten wir von vorne: Das Familienunternehmen verkauft seit 2018 Skins für verschiedene Smartphones. Es stehen viele Designs zur Auswahl bereit, meine gewählte Folierung ist sogar mit 24K Echtgold veredelt. Andere Designs haben eine noch bessere Haptik, da man das Muster fühlen kann.

Im Lieferumfang ist der Marmelade Cat Skin, ein Alkoholreinigungspad, ein trockenes Reinigungspadund sowie ein Mikrofasertuch mit dabei. Zuerst müsst ihr euer iPhone reinigen und trocknen. Danach könnt ihr den Skin nach und nach von der Trägerfolie lösen und auf euer iPhone kleben. Hier sollte man sich Zeit nehmen und einen Fön bereitlegen. Je genauer ihr den Skin aufbringt, desto schöner ist das Ergebnis. Die Laschen für die runden Ecken könnt ihr mit einem Fön leicht erwärmen, damit diese etwas flexibler sind und ihr ein nahtloses Design bekommt.

Mein Skin ist nicht ganz perfekt aufgeklebt, hier hätte ich noch genauer arbeiten müssen. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis aber sehr zufrieden und erfreue mich über ein schönes Design, das man so fast nie sieht. Beim Kameramodul muss man auch sehr vorsichtig sein und eine ruhige Hand haben, damit der Skin perfekt sitzt. Ebenso gibt es einen kleinen Aufkleber für den SIM-Karten-Slot, die Knöpfe bleiben natürlich alle frei.

Eine detaillierte Anleitung gibt es direkt vom Anbieter. Hier wird Schritt für Schritt erklärt, wie ihr euren Skin aufbringen könnt.

Der Skin verleiht dem iPhone nicht nur einen neuen Look, sondern schützt auch vor Kratzern auf der Rückseite und an den Rändern. Gleichzeitig muss man sich nicht mehr über Fingerabdrücke an den Rändern ärgern. Hier müsste man quasi nach jeder Benutzung die glänzenden Ränder von Fingerabdrücken befreien. Die Folie ist hauchdünn, alles an Zubehör ist weiterhin kompatibel. Je nach gewählten Skin ist die Haptik auch ein wenig anders.

Bei mir hält der Skin sehr gut und weist bisher keine Abnutzung auf. Gefertigt werden die Marmelade Cat Skins in Frankfurt, mit Materialen von den Marktführern 3M und Orafol. Und sollte euch der Skin irgendwann nicht mehr gefallen oder ihr euer iPhone verkaufen wollt, könnt ihr die Folie rückstandslos entfernen. Sollten ein paar Kleberrückstände verbleiben, kann man diese einfach mit einem Reinigungstuch entfernen.

Marmelade Cat bietet nicht zu viele Designs an, dennoch sollte man hier fündig werden. Neben einfachen Pastelltönen gibt es auch die Special Edition, die gerade mein iPhone 13 Pro Max ziert. Hinzu kommen klassische Muster wie Camo, Holz, Bienenwabe oder Hive. Ebenso gibt es Carbon, diverse Steinmuster und Vortex-Designs.

Ich persönlich finde mein iPhone 13 Pro Max so noch schöner und werde den Skin auch weiterhin nutzen. Da ich noch ein paar weitere zur Auswahl bekommen habe, wechsle ich vielleicht später mal auf ein neues Design. Bei den Preisen ist das auch durchaus möglich.

Abgesehen von der Special Edition mit Gold-Verzierung, zahlt man für die Skins 14,90 Euro. In der Black Friday Woche könnt ihr aber noch einmal sparen und bekommt 20 Prozent Rabatt. Kauft ihr direkt zwei Produkte bekommt ihr 25 Prozent Rabatt und bei mehr als drei Produkten sogar 30 Prozent Nachlass.

Ein einzelner Skin kostet demnach 11,92 Euro statt 14,99 Euro. Die Special Edition liegt bei 19,92 Euro statt 24,90 Euro. Ab 25 Euro entfallen die Versandkosten, ansonsten werden 99 Cent fällig. Die Angebote sind bis zum 28. November 2021 gültig.

Und Marmelade Cat bietet nicht nur Skins für das iPhone an, sondern auch für das iPad, für das MacBook, für die AirPods und für die Apple Watch. Schaut mal vorbei!