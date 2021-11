LumaFusion: Video-Editor für iOS am Black Friday für 19,99 Euro laden

Nicht nur im Hardware- und Zubehör-Bereich gibt es in der Black Friday-Woche einige spannende Preisnachlässe und Deals. Auch Software-Entwickler bzw. -Entwicklerinnen springen auf den Angebotszug mit auf und bieten ihre Apps vergünstigt an. So auch das Team von Luma Touch, das seit einiger Zeit mit der Videobearbeitungs-App LumaFusion (App Store-Link) im App Store vertreten ist.

Passend zum Black Friday bietet Luma Touch nun LumaFusion zum Sparpreis von 19,99 Euro im App Store an – sonst wird 29,99 Euro fällig. Das Angebot gilt vom 25. bis zum 30. November 2021. Zwar bietet das Entwicklerteam auch weitere In-App-Käufe für die Anwendung an, aber in vielen Fällen sollte bereits die Basis-App für das Video-Editing ausreichen. LumaFusion kann ab iOS 14.4.1 oder neuer installiert werden, ist 178 MB groß und lässt sich auch in deutscher Sprache nutzen.

The LumaFusion Fall Sale starts tomorrow! You’ll have until Nov. 30 to get LumaFusion, FCPXML, and Storyblocks at a discount. Be sure to share with any video editors you know! https://t.co/K2RZmBRX3A#LumaFusion #BlackFriday pic.twitter.com/Gx8T5FcuFJ — LumaTouch 📱🎞 (@LumaTouch) November 24, 2021

Mit einer Bewertung von sehr guten 4,8 von 5 Sternen im deutschen App Store dürfte LumaFusion wohl zu einem der beliebtesten Mehrspur-Video-Editoren im mobilen Bereich liegen. Das Entwicklerteam wird zudem nie müde und bringt regelmäßig Updates auf den Weg. Seit v2.2 bietet die Anwendung auch einen Final Cut X-Support für Projekte, um diese mobil zu starten und am Desktop-Rechner fortführen zu können. Mit Version 3.0 hielt in LumaFusion auch eine Videostabilisierung und eine Unterstützung für Apple ProRes-Formate Einzug. Wer sich für umfassendes Video-Editing auf dem iPad interessiert, sollte sich diese hervorragend ausgestattete App daher nicht entgehen lassen.