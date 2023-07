Meross Matter Steckdose jetzt für 16,99 Euro statt 19,99 Euro

Die neue Meross Steckdose mit Matter startet heute in den Verkauf und Meross bietet direkt ein 15 Prozent Coupon auf der Produktseite an. Demnach zahlt ihr nicht 19,99 Euro, sondern nur 16,99 Euro (Amazon-Link).

Die smarte EU-Steckdose wird „out of the box“ mit Matter-Kompatibilität ausgeliefert, so dass von Seiten der Nutzer und Nutzerinnen kein spezielles Update erforderlich ist. Über die Meross-App ist es zudem möglich, den Energieverbrauch über die Steckdose zu überwachen, und das sowohl in Echtzeit als auch mit in der Vergangenheit gesammelten Werten.

Wie die bereits existierenden Meross Smart Plugs verwendet auch das europäische MSS315-Modell ein 2,4GHz-WLAN-Netzwerk für die Verbindung. Mit dem neuen Smart Plug gehört Meross mit zu den ersten Unternehmen der Matter-Allianz, die Smart Home-Produkte mit dem neuen Standard auf den Markt bringen.