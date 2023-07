CubeNest bietet günstige, aber optisch bekannte Armbänder für die Apple Watch

Die Apple Watch Armbänder aus dem Hause Apple sind auf jeden Fall qualitativ sehr gut, allerdings ruft Apple auch hochkarätige Preise auf. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, aber eine ähnliche Optik präferiert, kann sich die zwei neuen Armbänder aus dem Hause CubeNest ansehen.

Das Trail Loop Band heißt nicht nur gleich wie Apples Pendant, sondern ist quasi eine 1-zu-1 Kopie, wobei CubeNest weitere Farbkombinationen anbietet. Neben Gelb/Grau, Schwarz/Beige und Grau/Blau gibt es auch Blau/Orange. Letztere ist mein persönlicher Favorit und unverkennbar auch auf den Fotos zu sehen.

Das Armband ist für die Watch-Modelle 42mm, 44mm, 45mm und Ultra geeignet und fühlt sich gut am Handgelenk an. Der Klettverschluss hält bombenfest, hier kann ich aber noch nicht sagen, inwieweit der Verschluss das Armband verschleißt, da es direkt auf dem Band befestigt wird. Die optische Farbkombination spricht mich an, das Tragegefühl ist super. Die Armbandlänge liegt einschließlich Verschluss bei 240 Millimeter, Angaben zum maximalen Handgelenksumfang gibt es leider nicht.

Schließe hält gut

Was mir aufgefallen ist: Da das Armband ja an beiden Seiten der Apple Watch fixiert ist, stülpt man es über die Hand, um es anzulegen. Ich behaupte mal, dass meine Hand nicht besonders groß aber auch nicht besonders klein ist, aber es hier schon knapp wird. Ich habe bei mir an der breiteten Stelle 22,5 Zentimeter im Umfang gemessen, da das Band leicht dehnbar ist, würde ich sagen, dass hier bei gut 23,5 Zentimeter Schluss ist. (breiteste Stelle an der Hand, mit eingeklapptem Daumen)

Das Trail Loop von CubeNest wird für 23,99 Euro angeboten. Der Versand an einen DHL-Paketshop kostet 5,99 Euro, ansonsten sind es mit DHL oder Hermes 6,99 Euro. Immerhin könnt ihr mit dem Gutschein APPGEFAHREN 4 Euro sparen. Gut zu wissen: Die Bezahlmethode Kreditkarte birgt keine weiteren Kosten, wer mit PayPal bezahlt, muss 4,99 Euro extra berappen – das ist definitiv kundenunfreundlich. Endpreis mit Versand und Bezahlung per Kreditkarte: 26,59 Euro.

Apple Watch Sport Armband von CubeNest

Das Sport Armband erinnert ganz stark an das Nike Sportarmband von Apple. Das Loch-Design für die optische und luftige Kompetente ist nachempfunden, auch das zweifarbige Layout. Auch hier gilt: Die Qualität ist in Ordnung und ihr bekommt sogar weitere Farben zur Auswahl.

Ich habe die Farbe Schwarz/Gelb vorliegend und finde die Bänder gut verarbeitet. Die Löcher sind präzise ausgestanzt, die zweite Farbe schimmert leicht durch die Löcher hindurch. Das Silikon fühlt sich geschmeidig an, ist im Vergleich zu Apples Bänder aber leicht dünner. Geschlossen wird das Band über eine herkömmliche Schließe aus mattiertem Stahl.

Probleme beim Anlegen gibt es hier nicht, da das Band nicht geschlossen ist. Die Armbandlänge beträgt einschließlich Verschluss 208 Millimeter. Bei meinem Handgelenksumfang von 173 Millimeter habe ich noch circa 6 Zentimeter Band übrig.

Das Sport Armband im Nike-Stil ist mit allen Watch-Modellen kompatibel und in sechs Farbvarianten erhältlich. Durch das geringe Gewicht fällt das Band kaum am Handgelenk auf, von Haus aus ist Silikon schweißresistent und wasserabweisend, zudem wird durch das Loch-Layout die Atmungsaktivität erhöht.

Für das Sport Armband ruft CubeNest 21,99 Euro auf, inklusive Versand, Bezahlung per Kreditkarte und dem 4 Euro Gutschein APPGEFAHREN sind es am Ende 24,61 Euro.