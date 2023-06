Microsoft Bing: iOS-App bekommt Update mit Chatbot-Widget

Microsoft hat ein neues Update für seine Bing-iOS-App (App-Store-Link) ausgerollt, das neue Widgets für den Home Screen enthält. Die beiden Widgets bieten euch die Möglichkeit, direkt vom Home Screen aus einen Chat mit Microsofts Chatbot Bing Chat zu starten, der auf der ChatGPT-Technologie beruht.

Für alle, die regelmäßig den Bing-Chat nutzen, dürften die neuen Widgets eine willkommene App-Erweiterung sein. Ihr könnt sie sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad verwenden und habt dabei die Wahl zwischen einem benutzerdefinierten Hintergrund und einem weißen Hintergrund. Per Klick auf das Widget könnt ihr dann einen Chat mit dem Bot starten.

Wer die Home-Screen-Widgets von iOS kennt, weiß natürlich, dass der Klick auf den Shortcut im Widget lediglich den entsprechenden Anwendungsbereich in der jeweiligen App öffnet, da eine direkte Interaktion mit den Widgets in iOS bisher nicht möglich ist. Dennoch ist ein direkter Shortcut eine nutzerfreundliche Anpassung, da sie Klickwege verkürzt. Und: Für iOS 17 wurden kürzlich interaktive Widgets vorgestellt. Es könnte also sein, dass ihr bald auch direkt über das Widget mit dem Bot chatten könnt.

Support für weitere Sprachen integriert

Das iOS-Update der Bing-App enthält außerdem eine Erweiterung der Spracherkennung und der Text-to-Speech-Unterstützung für weitere Sprachen, wie Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch und Ukrainisch. Zusätzlich wurden Leistungsverbesserungen für die Spracheingabetaste umgesetzt.

Die Bing-App könnt ihr euch kostenfrei im App Store herunterladen. Sie läuft auf iPhones und iPads ab iOS 14.