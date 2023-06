MacWhisper: Bessere Performance und vier Einsatzmodi in Version 3.0

Wer häufiger Interviews führt, Podcasts transkribieren möchte oder andere Audioaufnahmen auf dem Mac verschriftlichen möchte, kann schon seit längerem auf die Mac-App MacWhisper (Mac App Store-Link) von Jordi Bruin zurückgreifen. Die in der Basisversion kostenlos nutzbare Anwendung war auch bei uns schon Bestandteil der Berichterstattung, zuletzt hat Kollegin Marlene MacWhisper zu Beginn dieses Jahres genauer unter die Lupe genommen.

MacWhisper kann ab macOS 13.0 oder neuer aus dem Mac App Store heruntergeladen werden und benötigt dazu rund 9 MB an freiem Speicherplatz auf dem Rechner. Für die beste Performance wird ein Mac, der mindestens über einen M1-Chip verfügt, empfohlen. MacWhisper versteht sich mit der Audio-Transkription von über 100 verschiedenen Sprachen, verfügt über eine Suche und Markierungsfunktion für Wörter innerhalb der Transkripte, kann Podcasts mit mehreren Personen transkribieren und unterstützt neben mp3 auch wav, m4a und mp4-Videos. Die App kann Sprachmemos, Systemaudio des Macs, Tonspuren von Filmen und Serien oder auch Audio-Aufzeichnungen aus Meetings oder Hörsälen verschriftlichen.

Geschwindigkeitszuwachs von bis zu 40 Prozent

Ab sofort liegt MacWhisper in Version 3.0 im deutschen Mac App Store vor. Damit wurden gleich mehrere neue Features integriert, die die Nutzung der Anwendung noch weiter verbessern sollen. Unter anderem gibt es nun auch einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs: Laut Entwickler Jordi Bruin soll die aktualisierte App nun rund 40 Prozent schneller arbeiten als der Vorgänger.

Darüber hinaus hat sich MacWhisper auf mehrere Einsatzzwecke spezialisiert und bietet nun insgesamt vier Betriebsmodi für verschiedene Szenarien an. So gibt es die Möglichkeit, Dateien im mp3-, wav-, m4-, mp4- und mov-Format direkt per Drag-and-Drop zu verarbeiten, in der App selbst neue Inhalte aufzunehmen und anschließend zu transkribieren, das Transkribieren von Podcasts mitsamt mehreren Sprechern und Specherinnen, sowie die Aufnahme von Systemaudio und der darauffolgenden Verschriftlichung.

Der zuletzt erwähnte Modus steht dem User von MacWhisper lediglich in der Pro-Variante der Anwendung zur Verfügung. Diese kann als Einmalkauf für den persönlichen Einsatz zum Preis von 14,25 Euro auf der Entwickler-Website erworben werden. Im Mac App Store lässt sich die App mit einem Abonnement zur Pro-Version hochstufen, das 9,99 Euro/Jahr kostet, oder über einen deutlich teureren Einzelkauf für 24,99 Euro.