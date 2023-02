MacWhisper: Mac-App wandelt Audio-Dateien in Text um

Wie gut hätte ich sie damals gebrauchen können, die MacWhisper-Transkribier-App, als ich vor einigen Jahren diverse Interviews, die ich im Rahmen meiner Masterarbeit geführt habe, transkribieren musste? Die Interviews habe ich damals mit einem Zoom-Recorder aufgezeichnet und die Transkription mit einer kleinen Anwendung gemacht, deren Namen ich leider vergessen habe. Die Anwendung hat damals zwar Gott sei Dank schon Zeitmarker gesetzt, aber das Gesagte eintippen musste ich dann doch per Hand. Eine langwierige Aufgabe, die mit MacWhisper vermutlich nicht mal halb so lang gedauert hätte.

Von einer Transkriptions-App, die aus Audio-Dateien fertige Transkripte erstellt, erwarte ich natürlich vor allem eines: Ein nahezu korrektes Transkript. Ich habe mir die Free-Version von MacWhisper für euch angesehen und gemischte Ergebnisse erhalten.

Zunächst lässt sich sagen, dass das Handling von MacWhisper (App Store-Link) denkbar einfach ist. Beim Öffnen der Anwendung wird mir ein Dialogfenster angezeigt, über das ich Audio in das Tool einspeisen kann. Ich habe dabei die Möglichkeit, entweder das Mikrofon meines MacBooks zu nutzen und Audio direkt einzusprechen oder eine vorhandene Datei in den Formaten mp3, wav, mp4 und m4a per Drag&Drop in das Tool zu ziehen. Ist Audio eingegeben oder eine Datei eingelesen worden, beginnt die App zu transkribieren. Je nach Länge der Datei werden entweder direkt der gesamte Inhalt oder zunächst einzelnen Teile dessen im Tool angezeigt. Dabei pausiert das Tool aber teilweise mitten im Satz, sodass die einzelnen transkribierten Teile definitiv noch mal überarbeitet werden müssen, um beispielsweise falsche Absätze herauszulöschen.

Die genannten Versatzstücke werden im Editor als einzelnen Abschnitte dargestellt. Die Darstellung gleicht dabei einer Chatnachricht. Tauchen im Transkript Passagen auf, die ich direkt entfernen möchte, kann ich das tun, indem ich die einzelnen Abschnitte per Klick auf ein Mülleimer-Symbol lösche.

MacWhisper arbeitet mehr oder weniger genau

Auch was die allgemeine Genauigkeit betrifft, muss ich ein paar Abstriche machen. Bei einigen Testversuchen hat MacWhisper den von mir in Deutsch eingesprochenen Satz in ein englisches Transkript verwandelt, das mit dem Gesagten natürlich nichts zu tun hatte. Und auch wenn die App richtig erkannt hat, dass die Input-Sprache Deutsch war, gab es Rechtschreibfehler und Wortfehler in der Transkriptionen. Wer die App (zumindest in der Freeversion) nutzt, muss also auf jeden Fall nochmal die Original-Audiodatei mit dem Transkript abgleichen und vermutlich an einigen Stellen händisch nachbessern.

Praktisch finde ich, dass die App direkt Zeitmarker für die einzelnen transkribierten Abschnitte setzt. Das ist in wissenschaftlichen Arbeiten ja oft gefordert und hilft auf jeden Fall enorm. Blöd ist nur, dass die Zeitmarker beim Klick auf „Copy Transcript“ nicht mitgegeben werden. Dazu muss man sich den Text schon als CSV exportieren, wenn man die Zeitstempel in seiner Transkript-Datei benötigt.

Spracherkennung von 100 Sprachen

Zusätzlich zum txt- und CSV-Export gibt es auch noch die Option, das Transkript in den Formaten .srt und .vtt zu exportieren. Unterstützt werden insgesamt 100 verschiedene Sprachen. Auch ein Reader-Modus ist im App-Umfang enthalten, der das Lesen der Texte einfacher macht.

Die App läuft auf allen Macs, auf denen MacOS Ventura oder Monterey installiert sind. Empfohlen ist die Nutzung allerdings auf MacBooks, die mindestens einen M1-Chip verbaut haben. Mein MacBook Air aus 2018 hat diesen leider nicht an Bord. Das war während der Transkription leider auch spürbar. Diese dauerte schon für kurze, per Mikrofon diktierte Sätze vergleichsweise lang. Ich vermute, dass die Macs ab 2020, bei denen ein M1-Chip bereits verbaut ist, hier deutlich schneller Ergebnisse liefern.

Premium-Version für 10 Euro erhältlich

Die kostenfreie Version von MacWhisper könnt ihr einfach im App Store herunterladen. Lasst euch dabei aber nicht davon irritieren, dass die App dort allerdings nur unter dem Namen Whisper Transcription auffindbar ist. Öffnet ihr die Anwendung auf dem Mac wird der Name „MacWhisper“ angezeigt.

Für 10 Euro bekommt ihr auch eine Premiumversion der Anwendung. Laut Angaben des Entwicklers sollten sich Nutzende für die Proversion entscheiden, wenn sie Transkripte in besonders hoher Qualität erhalten möchten. Hätte ich MacWhisper für meine Masterarbeit nutzen wollen, hätte ich wohl die 10 Euro investiert. Zumindest würde mich interessieren, ob die Spracherkennung deutlich besser funktioniert als in der Freeversion.