Apples neuer HomePod: Erste Eindrücke zur neuen Smart Speaker-Generation

Seit Freitag der vergangenen Woche steht er also nun auch offiziell in den Verkaufsregalen, der neue „große“ HomePod von Apple. Erstmals während der WWDC im Jahr 2017 vorgestellt, verkündete Apple nur rund zwei Jahre später im April 2019, die erste Generation des zylindrischen Lautsprechers einzustellen. Die zweite Generation des HomePods wurde dann am 18. Januar dieses Jahres präsentiert und kann ab sofort die eigenen vier Wände mit Musik, Podcasts und mehr beschallen. Wie auch bei der ersten Generation des HomePods verlangt Apple im eigenen Online Store 349 Euro für den intelligenten Lautsprecher in den Farbvarianten Mitternacht und Weiß.

Ich hatte seit dem Release des HomePod 2 die Gelegenheit, mir das neue Modell in der weißen Farbvariante einmal genauer ansehen zu können und habe den knubbeligen Zylinder am ersten Wochenende seit des Erscheinens ausgiebig in verschiedenen Szenarien getestet. Designtechnisch hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht viel verändert: Lediglich das beleuchtete Touchpanel auf der Oberseite ist nun etwas tiefer in die Oberfläche eingelassen worden und passt sich daher dem Design des kleineren Bruders, des HomePod mini, mitsamt der kleinen „+“ und „-„-Symbole für die Lautstärkeregelung an. Eine kleine, aber feine Änderung soll an dieser Stelle ebenfalls nicht unbeachtet bleiben: Anders als bei der ersten Generation ist beim HomePod 2 das Stromkabel nicht fest mit dem Lautsprecher verbunden, sondern kann abgenommen werden. Das erleichtert es deutlich, das rund 1,5 m lange und mit Stoff ummantelte Kabel an schwierigen Stellen entlang zu führen.

Was ebenfalls neu ist im HomePod 2 sind die eingebauten Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die mittels eines Software-Updates auch schon im HomePod mini freigeschaltet wurden. Der HomePod 2 bringt sie werksseitig mit und kann nach dem Auspacken direkt auf die aktuelle Software 16.3 aktualisiert werden. Die Einrichtung ist einfach wie eh und je: Nach dem Aufstellen und Verbinden des Stromkabels genügt es, den HomePod in die Nähe eines Apple-Geräts wie dem iPhone zu halten, um erkannt zu werden. Über die Home-App von Apple lässt sich der Lautsprecher dann softwaretechnisch aktualisieren sowie in den Räumen verwalten. Das klappte bei mir, wie auch schon bei meinem kleinen Setup der HomePod mini-Speaker in meiner Wohnung verlässlich und schnell.

Großartiger Klang mit satten Bässen

Hinsichtlich des Sounds gibt es beim HomePod 2 rein gar nichts zu bemängeln: Satte Bässe und schöne, klare Höhen definieren das Klangbild des Smart Speakers. Wie schon der Vorgänger erkennt auch der HomePod 2 seine Position im Raum und passt die Wiedergabe entsprechend an. Computational Audio unterstützt auch Tracks mit raumfüllendem 3D Audio, von denen es mittlerweile auch einige bei Apple Music gibt. Wer schon den Klang der ersten HomePod-Generation zu schätzen wusste, wird auch beim neuen Modell nicht enttäuscht werden.

Apple gibt allerdings auch bei Version 2 des HomePods an, dass es beim Aufstellen des Lautsprechers auf entsprechenden Materialien wie Holzregalen zu kreisrunden Abdrücken kommen kann. Nach einem Wochenende mit dem HomePod 2 habe ich auf meinem Regal noch nichts dergleichen feststellen können – hier braucht es wohl noch einen etwas längeren Testzeitraum, um diesen Umstand näher beobachten zu können.

Über Smart Home- und Datenschutz-Themen

Wie auch schon die HomePod mini-Generation kann der HomePod 2 für Siri-Ansprachen und die Steuerung des eigenen Smart Homes genutzt werden. Durch die integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensoren bieten sich Personen, die Apples HomeKit verwenden, dadurch noch mehr Möglichkeiten. Bei einem Vergleich der Sensorenwerte mit einem Eve Weather konnte ich beim HomePod jedoch auch nach einem ganzen Wochenende, wo Zeit genug zur Kalibrierung war, leichte Abweichungen feststellen, die sich jedoch noch im Rahmen hielten. Während der Eve Weather-Sensor 17,8 Grad sowie 46 Prozent Luftfeuchtigkeit anzeigte, waren es beim HomePod 17,5 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Auch der Datenschutz und die Privatsphäre eines Smart Speakers, der Stimmen erkennt und Spracheingaben verarbeitet, sollte nicht unerwähnt bleiben. In der Vergangenheit haben Geräte von Google und Amazon in dieser Hinsicht immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt, da sie ungefragt mithören und Sprachbefehle von Nutzern und Nutzerinnen für Angestellte der Konzerne ersichtlich waren. Apple betont, dass bei der Nutzung des HomePods Informationen ausschließlich dann an Apple-Server gesendet werden, wenn „Hey Siri“ lokal auf dem Gerät erkannt wird oder man Siri durch eine Berührung aktiviert. Anfragen werden nicht mit der Apple-ID des Users verknüpft und persönliche Informationen werden nicht an Werbeunternehmen oder andere Organisationen verkauft. Der HomePod arbeitet zudem mit dem iPhone zusammen, um Anfragen nach Nachrichten und Notizen direkt auf dem Gerät zu verarbeiten, ohne diese Daten an Apple weiterzugeben. Insgesamt gilt: Die gesamte Kommunikation im Smart Home ist immer durchgehend verschlüsselt und kann nicht von Apple eingesehen werden.

Für wen lohnt sich ein HomePod 2 eigentlich?

Nach einem Wochenende mit dem HomePod 2 in meinen eigenen vier Wänden, in denen sonst in allen Räumen verteilt insgesamt fünf HomePod mini einzeln oder gemeinsam werkeln, habe ich mich abschließend gefragt, für wen der neue HomePod 2 interessant sein könnte. Meine Antwort darauf lautet: Nur wer komplett im Apple-Ökosystem aktiv ist und nach einem kraftvollen, hochwertig klingenden Smart Speaker sucht, sollte die Neuerscheinung in Erwägung ziehen.

Apple verlangt für den HomePod 2 weiterhin 349 Euro und setzt sich damit preislich deutlich von der Konkurrenz mit Amazon und Google ab, die ihre hochwertigeren Modelle für rund 150 bis 200 Euro anbieten. Den Massenmarkt erreichen möchte man mit dem neuen HomePod daher offenbar nicht, sondern sich speziell an Apple-Fans richten, die bestenfalls Apples HomeKit, Apple Music und Apple Podcasts für ihre Smart Home- und Audio-Bedürfnisse nutzen. Kein Bluetooth, kein AUX- oder Klinken-Anschluss, um auch andere externe Geräte mit dem HomePod 2 zu nutzen – das schränkt die Möglichkeiten des HiFi-Speakers deutlich ein. Für rund 300 Euro bekommt man zudem auch gleich drei kleine HomePod mini, die sich flexibel im Raum verteilen lassen, identische Features aufweisen und seit neuestem auch über Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren verfügen, oder alternativ für etwa 400 Euro zwei Sonos One Multiroom-Speaker mit WLAN und AirPlay 2 (Amazon-Link). Alle Infos zum neuen HomePod 2 finden sich auch auf der Produktseite bei Apple.