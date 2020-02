Microsoft Office: Neue iPhone-App kombiniert Word, Excel und PowerPoint

Im November letzten Jahres ist die Beta-Version gestartet, nun kann man die neue Microsoft Office-App für das iPhone (App Store-Link) aus dem App Store herunterladen.

Die neue Office-App erleichtert Ihnen das Arbeiten auf dem Smartphone, indem sie Word, Excel und PowerPoint in einer App zusammenfasst und sie mit einzigartigen Features für mobile Geräte kombiniert, mit denen Sie mehr schaffen – alles in einer App. In dieser App ist die gesamte Funktionalität der bisherigen mobilen Word-, Excel- und PowerPoint-Apps enthalten, sie beansprucht aber viel weniger Speicherplatz auf dem Smartphone als drei separate Apps. Mit neuen Features zur Nutzung der Kamera können Sie Inhalte auf eine Art erstellen, wie sie nur auf mobilen Geräten möglich ist. Darüber hinaus enthält die App eine neue Registerkarte für Aktionen, mit der Sie viele häufige Aufgaben für mobile Geräte ausführen können, ohne zwischen Apps zu wechseln.