Microsoft OneNote: Update bringt „Kritzeln“-Unterstützung mit

Microsofts iPad-Version der Notizen-App OneNote (App Store-Link) hat ein Update bekommen: Neben Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen hat die bekannte Notizen-App nun eine neue Funktion an Bord. Ab sofort unterstützt OneNote auch die Texteingabe durch Apples „Kritzeln“-Funktion. Wer einen Apple Pencil hat, kann nun also auch in OneNote handschriftliche Notizen anfertigen, die dann in Text umgewandelt werden.

Seid ihr im Besitz eines iPads mit passendem Apple Pencil und nutzt gerne die Apps von Microsoft zum Arbeiten, dann könnt ihr euch jetzt über das Update von der OneNote-iPad-App freuen. Die umfangreiche Notiz-App unterstützt ab sofort auch die Texterkennung durch „Kritzeln“ mit dem Apple Pencil. Ladet euch dazu die aktuelles Version aus dem App Store herunter und aktiviert dann über die Registrierkarte „Zeichnen“ den Stift. Nun könnt ihr Notizen handschriftlich verfassen, die OneNote dann automatisch in Text umwandelt.

So funktioniert Kritzeln auf dem iPad

„Scribble“ oder „Kritzeln“, wie die Funktion in Deutschland genannt wird, ist schon seit zwei Jahren in Deutschland verfügbar. Die Funktion ermöglicht es, Text handschriftlich mit dem Apple Pencil einzugeben ohne die Bildschirmtastatur verwenden zu müssen. So kann ich zum Beispiel Safari öffnen und in die Suchzeile mit dem Stift einen gewünschten Begriff oder auch eine URL „eingeben“. Das iPad erkennt den Text, erstaunlicherweise sogar ziemlich genau, und kann die Suchanfrage ausführen, ohne dass ich auch nur ein einziges Wort mithilfe einer Tastatur eintippen muss. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert und meine gemeinhin als „Sauklaue“ bekannte Handschrift wurde sehr zu meiner Überraschung hervorragend gut erkannt.

Kritzeln selbst wurde zunächst nur für Apples eigene Apps entwickelt, kann aber für alle Texteingabefelder genutzt werden. Praktisch ist dabei, dass ich mich beim Schreiben nicht der Größe des Textfeldes anpassen muss, sondern ruhig größer schreiben kann, ohne dass dies der Texterkennung einen Abbruch tut.

Um „Kritzeln“ nutzen zu können, braucht ihr ein iPad, das mit dem Apple Pencil kompatibel ist, also mindestens eines der folgenden Modelle: iPad mini (5. Generation), iPad (6. Generation und neuer), iPad Air (3. Generation), iPad Pro 9,7“, 10,5“ und iPad Pro 12,9“ (1. und 2. Generation). Diese Geräte funktionieren mit dem Apple Pencil der 1. Generation. Die neueren Modelle der genannten iPads sind kompatibel mit dem Apple Pencil der zweiten Generation.

OneNote kann kostenlos im AppStore geladen werden. Ein entsprechendes Microsoft-365-Abo kann ab 6,99 Euro pro Monat per In-App-Kauf abgeschlossen werden.