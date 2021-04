Mit Maske ausprobiert: Das iPhone mit der Apple Watch entsperren

Anfang Februar haben wir zum ersten Mal über die neue Funktion berichtet, vergangene Woche habe ich noch mal daran erinnert: Mit iOS 14.5 wird Apple allen iPhone-Besitzern die Möglichkeit geben, ihr Gerät auch mit der Apple Watch zu entsperren, wenn sie eine Maske tragen. Heute habe ich mir die dafür aktuell noch notwendige Beta-Software geladen und kann bereits nach wenigen Stunden sagen: Dieses neue Feature ist ein Segen.

Aber der Reihe nach. Wenn ihr nicht bis zum finalen Release von iOS 14.5 und watchOS 7.4 warten möchtet, müsst ihr euch zunächst für das Apple Beta Software-Programm anmelden. Danach könnt ihr euch die noch nicht veröffentlichten Betriebssysteme auf eurem iPhone und der Apple Watch installieren. Da man mittlerweile nur noch zwei Profile laden muss und die Updates dann ganz normal installiert werden, ist das keine große Hürde mehr. Und da wir mit der sechsten Beta auch schon kurz vor dem Release stehen, sollte es im Alltag auch keine Probleme mehr geben.

Nachdem iPhone und Apple Watch aktualisiert wurden, könnt ihr auf dem iPhone die Einstellungen von Face ID öffnen. Dort findet ihr dann den folgenden neuen Menüpunkt und könnt diesen aktivieren:

Danach kann die Magie auch schon beginnen. Sobald ihr Face ID verwendet möchtet, das iPhone euer Gesicht aber aufgrund der Maske nicht erkennen kann, wird automatisch überprüft, ob eure Apple Watch in der Nähe ist, sich am Handgelenk befindet und entsperrt ist. Trifft das alles ein, wird das iPhone entsperrt und gleichzeitig eine Benachrichtigung auf der Apple Watch angezeigt, mit der man das iPhone wieder sperren kann. Ein kleines Sicherheits-Feature, das vor unbefugtem Zugriff schützen soll und zudem dafür sorgt, dass Face ID bis zur nächsten PIN-Eingabe gesperrt bleibt.

Was mich überrascht hat: Das Entsperren mit der Apple Watch funktioniert nahezu genau so schnell wie Face ID selbst, es gibt keine echte Verzögerung. Heute Mittag war ich kurz im Supermarkt und beim Bäcker – und die neue Funktion war ein echter Segen. Ich will sie schon jetzt nicht mehr vermissen.

Was ebenfalls wichtig ist: Kritische Dinge, wie etwa ein Bezahlvorgang per Apple Pay oder das Öffnen von Apps mit Face ID Schutz, können mit der neuen Funktion nicht freigeschaltet werden.