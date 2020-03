MoneyMoney: Ab sofort meine favorisierte Banking-App auf dem Mac

Bisher habe ich mit Outbank meine Konten verwaltet und geprüft. Hier kam es bei mir aber zu vielen Fehlermeldungen und Problemen. Nachdem wir Ende Februar über MoneyMoney berichtet haben, nutze ich nun diese App. Hier muss man aber direkt sagen: MoneyMoney ist nur für den Mac verfügbar. Eine iOS-App gibt es nicht.

MoneyMoney kostet 29,99 Euro und ist schnell eingerichtet. Welche Banken unterstützt werden, könnt ihr dieser Liste entnehmen. Die Aufmachung der App ist gelungen, das Design an sich ist aber etwas altbacken und könnte moderner sein. Die Abfrage der Umsätze erfolgt beim App-Start, wobei hier oftmals durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung eine zusätzliche Bestätigung über das iPhone gemacht werden muss.

Auf der linken Seite findet ihr eure Konten, Dokumente, Kategorien sowie geplante Zahlungen und Vorlagen. Auf der rechten Seite könnt ihr die Umsätze sehen, wobei Guthaben einfach in schwarz dargestellt wird, Zahlungen werden rot markiert. Eine grüne Markierung für Guthaben würde mir besser gefallen. Oberhalb findet ihr zudem ein Balkendiagramm, auf dem ihr das Plus und Minus ablesen könnt. Hier kann man zwischen einer Tages- und Monatsansicht wechseln. Optional steht auch ein Kuchendiagramm zur Verfügung.

Ich nutze definitiv nur einen Bruchteil der Funktionen. Umsatzabfrage, Überweisungen und Daueraufträge. Zusätzlich gibt es auch Termin- und Sammelüberweisungen, Umbuchungen, Auslandsüberweisungen sowie ein Lastschrifteinzug. Wer diesen nutzen möchte, muss die Funktion für weitere 39,99 Euro freischalten. Dann kann man zum Beispiel bei Kunden das Geld per Lastschrift einziehen.

Zu den unterstützten Sicherheitsverfahren zählen folgende Optionen:

HBCI-Chipkarte, HBCI-Schlüsseldatei, Secoder

mobileTAN, smsTAN, BestSign, photoTAN

pushTAN, TAN2go, SecureGo, SecureSIGN

chipTAN optisch/QR/manuell/USB/Bluetooth

Sm@rtTAN optisch/photo/manuell/USB/Bluetooth

SecurePlus, activeTAN

QRTAN, apoTAN, 1822TAN

Gut bei Überweisungen: MoneyMoney merkt sich vorherige Daten. So könnt ihr schnell eine Überweisung erneut ausführen. Eine klassische Vorlagenverwaltung gibt es hier natürlich auch. Ebenfalls praktisch: Rechnungsdaten aus der Zwischenablage können schnell eingefügt werden. Das Programm erkennt dabei autoamtisch die relevanten Daten, ihr könnt Empfänger, IBAN und BIC zusammen kopieren und in die Überweisungsmaske einfügen – MoneyMoney sortiert die Daten für euch.

Neben dem großen Hauptfenster gibt es auch eine Mini-Version in der Mac-Menüzeile. Hier seht ihr eine Zusammenfassung der Salden sowie die neuen Umsätze aller Konten. Ebenso können Benachrichtigungen aktiviert werden, zudem unterscheidet sich der Klang beim Abruf der Konten – je nachdem, ob anschließend mehr oder weniger Geld auf den Konten ist.

MoneyMoney kann Girokonten, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Kreditkarten, Wertpapierdepots, Bausparverträge, Darlehenskonten, Fremdwährungskonten, PayPal-, Bargeld- und Offline-Konten verwalten. Mit farbigen Icons kann man einzelnen Konten gut unterscheiden. Alle Zugangsdaten und Kontoumsätze werden in einer verschlüsselten Datenbank auf der eigenen Festplatte abgelegt. Die Kommunikation zur Bank erfolgt mit FinTS und HBCI sicher. Genauere Details zur Sicherheit lassen sich hier einsehen.

Import und Export einfach möglich

Möchte man seine Kontoumsätze importieren oder exportieren, bietet MoneyMoney auch dafür Funktionen. Für den Import werden gängige Formate unterstützt, nämlich CSV, QIF, OFX, QFX, CAMT und MT940. Der Export der Umsätze kann in den Formaten Excel, Numbers, CSV, OFX, CAMT und MT940 erfolgen. Kontoauszüge können zudem einfach als PDF-Datei erfolgen.

Wie gesagt: Ich nutze nur einen Bruchteil der Funktionen aktiv. Bei mir hat sich MoneyMoney aber bewährt und löst Outbank ab. Wenn man am Design noch ein wenig schraubt, ist auch der optische Eindruck etwas besser. Technisch ist MoneyMoney sehr gut, auch funktional ist alles mit an Bord. Einziger Nachteil: Da es keine App für Smartphone und Tablet gibt, muss man hier auf andere Apps setzen. Wer jedoch das Banking vorwiegend am Mac macht, sollte sich die Empfehlung MoneyMoney devintig genauer ansehen.

Über die Entwicklerwebseite gibt es eine 30-tägige kostenlose Testversion mit vollem Umfang. Die Vollversion könnt ihr über die Webseite oder direkt im Mac App Store kaufen.