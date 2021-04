Mujjo: Sale zum Muttertag mit 20 Prozent auf alle Produkte

Die stilvoll-dezenten iPhone-Cases von Mujjo waren bei uns schon häufiger Bestandteil unserer Berichterstattung. Auch an meinem aktuellen iPhone 12 Pro kommt ein Full Leather Case des niederländischen Herstellers im Alltag sehr zufriedenstellend zum Einsatz. Doch nicht nur Leder-Backcases für alle aktuellen iPhone-Generationen gehören zum Portfolio des Unternehmens aus Venlo, auch MacBook- und iPad-Sleeves aus Leder und Filz, sowie praktische Smartphone-kompatible Handschuhe.

Auch wenn der Winter in Deutschland mittlerweile für diese Saison Geschichte ist – Mujjo bietet nicht nur einfach und doppelt isolierte Touchscreen Gloves, sondern auch edle Leder- und Strickhandschuhe an. Besonders beliebt dürften aber die oben bereits erwähnten Full Leather Cases für die aktuellen iPhone-Modelle sein: Diese sind in mehreren Farben – Schwarz, Braun, Monacoblau und mehr – erhältlich und können auch in Varianten mit zusätzlichen Einschüben für Kreditkarten auf der Rückseite ausgewählt werden.

Passend zum bald anstehenden Muttertag am 9. Mai 2021 bietet Mujjo nun einen Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Portfolio an. Wer also noch ein Geschenk für einen lieben Menschen sucht oder auch sich selbst beschenken möchte, kann mit dem Rabattcode #Mothersday vergünstigt im Mujjo Webstore einkaufen gehen. Der Code muss nur während des Bestellvorgangs im Feld „Enter Promo Code“ eingegeben werden und wird dann automatisch verrechnet. Die Rabattaktion gilt noch bis Dienstag, den 4. Mai 2021.

Bei einem Mujjo Full Leather Case für das iPhone 12 Pro mit Kreditkartenfach, das sonst 49,90 Euro kostet, wird nach Einlösen des Codes ein Rabatt von 9,98 Euro gewährt. Bezahlt werden kann mit PayPal, Apple Pay und Kreditkarte, für den Versand nach Deutschland wird eine Pauschale von 6 Euro fällig. Wenn ihr für mehr als 60 Euro einkauft, ist der Versand gratis. Habt ihr schon etwas im Mujjo Webshop für die liebe Mama oder auch den besten Papa gefunden?