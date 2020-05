Nach Verkauf: Beliebter Scanbot heißt jetzt ScanPro

Es ist eine App, die ich seit mehreren Jahren beinahe wöchentlich im Einsatz habe: Mit Scanbot scanne ich jedes wichtige Dokument und jede wichtige Rechnung, damit ich eine Kopie davon in meiner iCloud habe. Doch Scanbot gibt es jetzt nicht mehr.

Bereit im März haben wir berichtet, dass sich die von Frank Thelen gegründete doo GmbH aus dem Endkonsumenten-Geschäft zurückzieht und die Scanbot-App an Maple Media verkauft hat. Im Zuge dessen war auch eine Umbenennung der App geplant, die nun erfolgt ist. Aus Scanbot wird ScanPro (App Store-Link).

Das ist schon ein wenig schade, denn irgendwie hat man sich über die Jahre schon ein bisschen an den Namen gewöhnt. Viel wichtiger als das ist allerdings: An den Funktionen und auch an der Pro-Version der App hat sich nichts geändert. Insbesondere können bestehende Nutzer die Anwendung genau so nutzen wie zuvor.

Übersetzungen werden jetzt vom Computer erledigt

Vor einer Sache habe ich dann aber doch ein bisschen Bammel: Die Entwickler kommen nicht mehr aus Deutschland und setzen anscheinend keinen richtigen Übersetzer ein, sondern verwenden Google Translate. Anders kann ich mir solche Sätze jedenfalls nicht erklären: „Scanbot ist jetzt ScanPro genannt! Sie werden genau die gleiche App Erfahrung, jetzt mit einem neuen und aktualisierten App-Titel.“ Ich verstehe den guten Willen der nicht deutschsprachigen Entwickler, aber dann ist es mir doch auf Englisch lieber.

Hoffen wir einfach mal, dass ScanPro in den kommenden Wochen und Monaten sinnvoll weiterentwickelt und nicht verschandelt wird. Es ist tatsächlich eine App, die ich gerne nutze – und da bin ich vermutlich nicht allein.