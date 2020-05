14″ MacBook Pro soll 2021 veröffentlicht werden

Während Apple erst vor einigen Tagen das 13″ MacBook Pro in einer aktualisierten Fassung mit verbesserter Tastatur und schnellerer Hardware vorgestellt hat, gibt es nun Gerüchte um ein 14″ MacBook Pro.

Insgeheim hatte ich gehofft, dass Apple beim Upgrade die Displaygröße auf 14″ vergrößert und dabei das Größenverhältnis beibehält. Immerhin wurde das 15″ MacBook Pro zu einem 16″ MacBook Pro – das Display wurde leicht vergrößert und die Ränder schmaler gemacht, wobei das MacBook weiterhin die Größe des Vorgängers hatte.

Die Gerüchte über ein neues MacBook Pro mit 14″ Display setzt der Twitter-Nutzer @L0vetodream in die Welt. Ganz unbekannt ist er nicht, unter anderem waren seine Vorhersagen zum iPhone SE 2020 richtig, ebenso war der genannte Termin zur Veröffentlichung des iPad Pro korrekt.

in my dream MBP14 next year

— 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020