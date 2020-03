Beliebte Scanner-App Scanbot wurde an Maple Media verkauft

Mich hat Scanbot (App Store-Link) schon einige Jahre begleitet, umso überraschter war ich heute von der Erklärung, die von den Scanbot-Machern auf deren Webseite veröffentlicht wurde: Man hat die App verkauft. Gemeinsam mit Unfade, einer Foto-Scanner-App, die allerdings nicht annähernd so populär war.

Scanbot wurde lange Zeit als reine Premium-App angeboten und konnte in dieser Zeit viele Nutzer gewinnen, unter anderem auch mich. Ich digitalisiere jede Rechnung und jedes wichtige Dokument mit der App und speichere es automatisch in der iCloud. Mittlerweile setzt man auf ein Abo-Modell, was ich persönlich für Neukunden wenig interessant finde. Aber wie sieht es nun in Zukunft aus? Müssen sich zufriedene Nutzer eine Alternative suchen?

Zunächst einmal der wichtigste Punkt: Zumindest kurzfristig wird sich nichts ändern. So schreiben die Ex-Inhaber aus Bonn auf ihrer Webseite:

Als Nutzer der Apps wird sich für Dich nichts ändern und die Apps werden weiterhin im App Store und in Google Play Store verfügbar sein. Für Dich wird sich keine Funktionalität ändern, es können alle kostenlosen und abonnierten Funktionen wie bisher genutzt werden.

Während der Datenschutz und auch der zukünftige Support weiter bestehend bleibt, gibt es eben doch einen neuen Besitzer – und auch ein neuer Name wird notwendig, denn die Marke Scanbot verbleibt beim Bonner Unternehmen, das ausschließlich die App verkauft. Für welchen Namen sich der neue Besitzer Maple Media entscheiden wird, ist bisher noch nicht bekannt. Versprochen wird aber: Das App-Icon wird sich nicht verändern.

Bisherige Besitzer von Scanbot setzen auf B2C-Anwendungen

Und wie geht es in Bonn weiter? Die Doo GmbH will sich in Zukunft auf Business-Geschäfts konzentrieren. In einer Stellungnahme schreibt man:

Das Scanbot SDK hat sich zu einem großen Erfolg entwickelt und wird inzwischen von mehr als 200 Unternehmen weltweit eingesetzt. Dieses Wachstum hat uns zu der Entscheidung veranlasst – und das war sicher nicht einfach -, dass es sowohl für Dich als auch für unsere Geschäftskunden am vorteilhaftesten wäre, wenn sich jemand anderes um unsere B2C-Apps kümmern würde. Obwohl es immer schwer ist, sich zu verabschieden, sind wir froh, ein neues Zuhause für unsere Apps gefunden zu haben. Maple Media ist ein großartiges Team, das über viel Erfahrung verfügt und bereit ist, die Apps wie wir weiterzuführen, zu optimieren, zu pflegen und zu entwickeln. Von nun an sind sie die neuen Eigentümer und werden für die Scanbot- und Unfade-Apps verantwortlich sein. Sie werden unsere Arbeit fortsetzen, die besten Scanner Apps zu entwickeln.

Man darf nun gespannt sein, wie sich die Scanbot-App in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich entwickeln wird. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: Ein Abo kann nicht eingeführt werden, denn das gibt es ja bekanntlich schon. Zumindest für Neukunden…