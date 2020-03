N26: Nur noch drei monatliche Bargeldabhebungen ohne Hauptkonto

So trennt man wohl die Spreu vom Weizen: Die mobile Bank N26 (App Store-Link) hat Änderungen in ihrem Preis- und Leistungsverzeichnis bekannt gegeben. Verlierer sind in diesem Fall die Nutzer, die die Banking-App nicht als Hauptkonto verwenden. Für sie heißt es ab dem 10. Mai dieses Jahres: Nur noch maximal drei Bargeldabhebungen pro Monat statt bisheriger fünf. Jede weitere Abhebung am Bankautomaten wird dem Nutzer mit 2 Euro in Rechnung gestellt.

Lediglich die User, die das N26-Konto als ihr Hauptkonto verwenden, können weiterhin auf die bisher gültigen monatlichen fünf Bargeldabhebungen zurückgreifen. Das Banking-StartUp erklärt in einem veröffentlichten PDF-Dokument, wie die Kriterien für ein Hauptkonto aussehen, um weiter von den fünf Barabhebungen im Monat profitieren zu können. Dort heißt es unter anderem:

Du hast wiederkehrende monatliche Kontoeingänge, die sich in zwei aufeinanderfolgenden Monaten nachweisen lassen. Dies können Gehaltseingänge oder vergleichbare staatliche Unterstützungen sein. Es können auch regelmäßige monatliche Kontoeingänge von in Summe mindestens 1.000,00 € sein. In diesen Fällen hast du 5 kostenlose Abhebungen. Wir behalten uns vor, bei Erreichen der Eingangssumme zur Anerkennung des Status als Hauptkonto durch offensichtlich missbräuchliches Verhalten (z.B. bei Überweisung und kurzfristig nachfolgender Rücküberweisung von 1.000,00 € oder mehr in ganzen und/oder gestückelten Beträgen) den Status als Hauptkonto nicht zu gewähren bzw. wieder zu entziehen.

Wer ein N26 Metal-Konto hat, kann pro Monat bis zu acht Bargeldabhebungen kostenlos nutzen, für User von N26 You und N26 Business You gelten die obigen Bestimmungen mit fünf Gratis-Abhebungen im Monat. Weitere Änderungen betreffen die sogenannten CASH26-Einzahlungen: Hier wird ab dem 10. Mai eine Gebühr von 1,5 Prozent des vom Nutzer eingezahlten Betrags fällig. Auch die Kosten für Kartenbestellungen und Expressversand wurden geändert: Eine Ersatzkarte kostet bald 10 Euro, die Expresslieferung der Standardkarte 30 Euro. Wer eine N26 Metal-Ersatzkarte per Express anfordert, zahlt ab dem 10. Mai satte 65 Euro.