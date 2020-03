Nomad Base Station: Beste Ladestation bekommt noch mehr Anschlüsse

Auf dem Nachttisch meiner Frau und auch auf meiner Bettseite steht seit einiger Zeit eine Nomad Base Station. Wir sind rundum zufrieden und können problemlos iPhone und Apple Watch aufladen. Besonders gut gefällt mir, dass nicht nur zwei Ladespulen, sondern gleich deren drei verbaut sind. So können wir das iPhone X oder iPhone 11 Pro Max auch quer auf die Ladestation legen, um es via Qi aufzuladen. So fällt es deutlich einfacher, die passende Position zu finden.

Der amerikanische Hersteller hat einen seiner Besteller jetzt noch einmal verbessert. Die Nomad Base Station der neuen Generation bietet ab sofort auf der Rückseite zwei weitere Anschlüsse: Ein USB-A-Port mit 7,5 Watt Leistung sowie einen USB-C-Anschluss mit Power Delivery und bis zu 18 Watt Leistung. Eine praktische Sache etwa, wenn man auch noch das iPad im Schlafzimmer aufladen möchte.

Eine weitere Verbesserung: Die Ladespulen liefern jetzt 10 statt bisher 7,5 Watt. Der Ladevorgang würde auf dem Papier also etwas schneller kaufen, allerdings wird das Mehr an Leistung von Apple-Geräten noch nicht unterstützt. Aber das könnte sich ja in Zukunft durchaus ändern.

Die Ankündigung ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Wenn ihr etwas mit den zusätzlichen USB-Anschlüssen anfangen könnt und ohnehin mit einem Kauf geliebäugelt habt, solltet ihr besser noch ein wenig warten, bis die nicht ganz günstige Ladestation (150 US-Dollar) auch in Deutschland erhältlich ist. Falls die Anschlüsse nicht wichtig für euch sind, solltet ihr noch die Fühler nach der ersten Generation ausstrecken, die mit 119,90 Euro etwas günstiger ist. Aktuell ist sie noch problemlos bei Amazon zu bekommen.