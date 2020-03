Die Top-Themen der Woche: Besitzer-Wechsel, 500 Filme & ein teurer Screenshot

Unseren kleinen Wochenrückblick starten wir heute mit der Meldung, die mich am meisten überrascht hat: Die Doofen GmbH aus Bonn hat ihre erfolgreichste App verkauft. Maple Media heißt der neue Besitzer von Scanbot und ich bin echt gespannt, wie es weiter geht. Nachdem vor einiger Zeit bereits ein Abo für Neukunden eingeführt wurde, hoffe ich nicht auf eine weitere Verschärfung des Bezahlmodells.

Bezahlen müssen wir euch bei Disney+. Natürlich nur wenn wir mehr als 500 Filme, 350 Serien und 25 exklusive Originals abrufen wollen. Vorbestellen bekommen den am 24. März startenden Streaming-Dienst im ersten Jahr für 59,99 Euro. Wir haben euch bereits auf den neuesten Stand gebracht, was die verfügbaren Inhalte sowie generelle Informationen rund um Disney+ betrifft. Klar ist: Netflix, Apple TV+ & Co dürfen sich auf einen gut aufgestellten Konkurrenten gefasst machen.

Fleißig diskutiert wurde in dieser Woche auch unter unserem Artikel über einen fast zehn Jahre alten Screenshot, der uns mal eben 3.400 Euro gekostet hat. Was den Abmahn-Anwälen so gar nicht gepasst hat und was sich in Zukunft wohl nicht nur für unseren Blog ändert, könnt ihr hier noch einmal nachlesen.

Und dann war da ja noch der Foto-Wettbewerb von Apple mit einigen tollen Nachtmodus-Aufnahmen, die mit der neuesten iPhone-Generation angefertigt wurden. Das hat mich zu einer spontanen Idee gebracht: Wie wäre es mit einem Foto-Wettbewerb in der appgefahren-Community? Hättet ihr Lust auf so etwas? Dann würde ich mich auf die Suche nach einem passenden Partner machen, mit dem wir die ganze Geschichte angehen können.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick