NeuralCam: Entwickler ziehen mit neuer Version 2.0 fragwürdiges Abo zurück

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein kleines Update für große Wirkung im deutschen App Store: Die Nachtmodus-Kamera für das iPhone, NeuralCam (App Store-Link), stellte auf ein kostenpflichtiges Premium-Abo für ihre ohnehin schon mit 5,49 Euro nicht gerade günstige Kamera-Anwendung um – und das erst ein halbes Jahr, nachdem viele User schon die 5,49 Euro für die App bezahlt hatten. Auch wir berichteten seinerzeit über diese Änderung (zum Artikel).

Der Aufschrei war dementsprechend groß, auch wenn Bestandskunden keine wichtigen Features verloren haben. Die Etablierung von kostenpflichtigen Abonnements ist auf dem deutschen App-Markt ohnehin schwierig, aber vor allem dann, wenn Nutzer glauben, eine Premium-App erworben zu haben – und die Entwickler nach wenigen Monaten plötzlich alle Neuerungen und Upgrades nur noch zahlungswilligen Abonnenten zur Verfügung stellen.

Für NeuralCam steht nun ein weiteres Update auf Version 2.0 im deutschen App Store bereit. Man höre und staune: Das Premium-Abo, das mit satten 5,49 Euro/Monat zu Buche schlagen sollte, wurde komplett entfernt. Alle Nutzer der App können die bisher für Abonnenten gedachten Premium-Features nun auch ohne Zusatzkosten nutzen. „Mit dem Start von NeuralCam 2.0 haben wir das Abonnementmodell entfernt und alle Pro-Funktionen als Teil der Basis-App aufgenommen“, heißt es dazu auch im Changelog von den Entwicklern.

Mit der Entfernung des Abonnements reagiert das NeuralCam-Team nun zumindest zügig und angemessen auf die zahlreichen negativen Rückmeldungen. Bei Instagram lässt man verlauten:

In den letzten Tagen hagelte es schlechte Bewertungen im App Store für die fähige Nachtkamera: Kam NeuralCam vorher noch auf knapp 5 Sterne im Store, liegt die durchschnittliche Bewertung momentan bei 3,0 von 5 Sternen, zahlreiche 1-Sterne-Bewertungen gesellten sich dank des Abo-Modells hinzu. Die Entwickler haben daraufhin umgelenkt und ihr Abo-Modell wieder entfernt. Wer in den letzten Tagen bereits das Abo abgeschlossen hat, kann über ein PopUp in der App eine Erstattung des Preises beantragen, wie die Entwickler bei Twitter erklären.

Since the functionality you’ve subscribed for will be fully available in the paid app without the need of a subscription, please follow the instructions in the popup screen inside the app to ask for a refund on your subscription. Send us a message if you need any help with this.

