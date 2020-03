Sie ist kreativ: Apple feiert Frauentag mit spezieller Aktion im Apple Store

Am 8. März ist Weltfrauentag. Diese Gelegenheit lässt sich Apple nicht nehmen, um ein paar Aktionen auf die Beine zu stellen. Insbesondere in den Apple Stores auf der ganzen Welt will man sich ganz speziell um das weibliche Geschlecht kümmern. Zudem wird es redaktionellen Empfehlungen in der Apple TV App, in Apple Podcasts und Apple Bücher, sowie Features im App Store und einer Apple Watch Aktivitätsherausforderung geben.Das hat man nun im Rahmen einer Pressemitteilung angekündigt.

Während des gesamten Monats März finden in den Apple Stores weltweit über 5.000 Veranstaltungen unter dem Motto „Sie ist kreativ“ statt, um inspirierende weibliche Kreative hervorzuheben, die Fotografie, Design, Technologie, Wirtschaft, Musik und Film nutzen, um schwierige Themen anzusprechen, neue Perspektiven zu erkunden und ihre Gemeinschaft zu stärken.

„Die Arbeit, den Geist und die Leistungen von Frauen zu feiern, ist so wichtig für Apple“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People von Apple. „Wir freuen uns sehr, den Internationalen Frauentag mit der Veranstaltungsreihe ‚Sie ist kreativ‘ zu würdigen und diese Erfahrungen in unsere Stores zu bringen, damit sich jeder von einigen der leidenschaftlichsten und innovativsten Kreativen der Welt inspirieren lassen kann.“

Aber Apple lässt auch uns Männer nicht außen vor. An den Kursen, zu denen man sich ab sofort anmelden kann, darf jeder teilnehmen. Ein ‚Music Lab‘ mit der Musik von Alicia Keys lädt die Teilnehmer ein, ihren neuen Song „Underdog“ zu dekonstruieren, zu erfahren, was sie zu ihrer Arbeit inspiriert, und eine eigene Version mit GarageBand auf iPhone und iPad zu remixen. Ein neues ‚Art Lab‘ mit dem Titel „Playful Portraits“ ist von drei Künstlerinnen aus New York, Tokio und Warschau inspiriert. Die Session leitet die Teilnehmer dabei an, ein alltägliches Foto mit Mustern, Stickern und zusätzlichen Farben mit Hilfe der Procreate-App auf dem iPad Pro in ein Kunstwerk zu verwandeln.