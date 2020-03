Stress mit den Abmahn-Anwälten: Wie uns ein Screenshot 3.400 Euro gekostet hat

Dass in einem solchen Umschlag nichts Gutes steckt, erkennt man bereits durch die noch geschlossene Klappe des Briefkastens. Abmahn-Anwälte aus Bayern haben uns Anfang Dezember mit einem eben solchen Schriftstück beglückt, mittlerweile ist die Sache aus der Welt geschafft – und unser Bankkonto um einen vierstelligen Betrag erleichtert. Warum? Es dreht sich alles um einen Screenshot einer App.

Zunächst einmal möchten wir klarstellen, dass das Urheberrecht prinzipiell eine sehr gute Sache ist. Immerhin kann so sichergestellt werden, dass Fotos, Musik, Videos, Text und andere Werke nicht einfach von Dritten genutzt werden. Und auch wir waren vor etlichen Jahren tatsächlich so naiv und haben auch mal Bilder genutzt, von denen wir nicht so genau wusste, woher sie überhaupt stammen. Dafür haben wir in den vergangenen beiden Jahren in zwei Fällen jeweils zwei Mal rund 400 Euro gezahlt. Absolut in Ordnung.

Das hat es mit dem 3.400 Euro Screenshot auf sich

Was sich in den letzten Wochen abgespielt hat, ist aber kaum noch in Worte zu fassen. Zunächst möchte ich euch einmal zeigen, um was es überhaupt geht:

Zu sehen ist ein Screenshot der App My Artists aus dem Jahr 2010, das war zu Zeiten des iPhone 3GS und das Bild hat eine Auflösung von 320 x 480 Pixeln. Verpixelt seht ihr das Bild, das uns den Ärger eingebrockt hat, ein Foto der Musikerin. Der sichtbare Bereich des geschützten Bildes hat die Auflösung 320 x 244 Pixel.

In dem betreffenden Artikel wurden vier Apps vorgestellt, die gerade günstiger erhältlich waren. Darunter My Artists, eine MP3-Player-App, die passend zum aktuellen Lied ein schickes Artwork des jeweiligen Künstlers anzeigte. Woher der Entwickler der Bezahl-App diese Fotos bezogen hat, lässt sich nicht mehr nachvollziehen – die Anwendung ist seit einigen Jahren nicht mehr im App Store erhältlich, auch nähere Informationen zum Entwickler selbst ließen sich nach so langer Zeit nicht mehr herausfinden.

Dafür haben aber die Abmahn-Anwälte ganz genau hingesehen. Immerhin gehören die Rechte an der Fotografie einer Agentur aus den USA und diese Rechte müssen natürlich mit allen Mitteln geschützt werden. Auch bei einer Fotografie mit einer verschwindend geringen Auflösung, die als Teil eines Screenshots aus dem App Store in der redaktionellen Berichterstattung über eine App für einen Artikel mit weniger als 1.000 Aufrufen in knapp 10 Jahren verwendet wurde.

Die Kommunikation mit der Abmahn-Kanzlei könnt ihr euch übrigens wie folgt vorstellen: Man bekommt Post mit Textbausteinen, lässt den eigenen Anwalt eine Antwort verfassen. Als nächstes kommt Post mit Textbausteinen und einer ersten Forderung, auf die man wiederum ein Schreiben des eigenen Anwalts mit einem Gegenangebot folgen lässt. Wieder kommen zurück nur Textbausteine mit einer leicht reduzierten Forderung, auf Erklärungen, Hinweise und Argumente wird überhaupt nicht eingegangen. Der Aufwand auf der abmahnenden Seite wird auf ein Minimum reduziert.

Bevor die ganze Geschichte vor Gericht landet und die Kosten im schlechtesten Fall explodieren, haben wir die Forderung in Höhe von rund 2.800 Euro akzeptiert, hinzu kommen noch einmal die eigenen Anwaltskosten von rund 600 Euro.

Müssen unsere Screenshots in Zukunft tatsächlich so aussehen?

Um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, haben wir uns wirklich viele Gedanken gemacht. Bevor so etwas wirklich mal vor Gericht ausdiskutiert wird, wird ein Screenshot in einem Artikel über eine Nachrichten-App, die ein tolles Update bekommen hat, wohl so aussehen:

Immerhin zeigen viele Nachrichten-Portale, als Beispiel haben wir einfach mal die Tagesschau gewählt, neben den Artikel kleine Vorschau-Bilder an. Diese Fotografien sind geschützt. Und können ziemlich teuer werden, wie wir erfahren haben.

Der wirklich große Witz an der Sache ist ja: Auch hier ist die Auflösung so gering, dass kein wirklicher Schaden angerichtet wird. Und auch hier steht ja nicht das Foto im Mittelpunkt des Geschehens, sondern beispielsweise das neue Design der Tagesschau-App, welches wir euch redaktionell vorstellen möchten.

Ihr glaubt nicht, dass man wegen so etwas Stress bekommen kann? Haben wir tatsächlich schon einmal. Ebenfalls vor ein paar Wochen passierte uns genau das mit einem Screenshot des ZDF-Heute-Portals. Glücklicherweise haben wir genau den Screenshot verwendet, den das ZDF im Rahmen einer Pressemitteilung verschickt und zur redaktionellen Nutzung freigegeben hat. Glück gehabt, zumindest in diesem Fall.

Schadensbegrenzung: So könnt ihr uns unterstützen

Wir haben den Fall ja schon einmal kurz angerissen und in den Kommentaren gab es von euch bereits ordentlich Unterstützung. Es geht uns gar nicht um ein paar Euro, die ihr gerne locker machen würdet – viel mehr würden wir uns freuen, wenn ihr unsere beiden Blogs auch in Zukunft regelmäßig besucht und weiterempfehlt. Falls es doch etwas finanzielles sein soll, findet ihr in der appgefahren-App die Möglichkeit einer kleinen Spende via In-App-Kauf. Sollten die dort angebotenen Optionen nicht euren Vorstellungen ansprechen, könnt ihr uns jederzeit per E-Mail kontaktieren oder PayPal nutzen.