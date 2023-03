Nächste Änderung beim Führerschein? EU plant digitale Version

In der EU wird aktuell an neuen Gesetzen für die einheitliche Regelung des Straßenverkehrs und in der Verwaltung gearbeitet. Nicht nur sollen die Straßen damit sicherer gemacht und Verkehrsdelikte EU-weit besser bestraft werden können, sondern auch der Führerschein soll größeren Änderungen unterworfen werden.

Die EU plant die Abschaffung des regulären Führerscheins im bisherigen Papier- oder Scheckkarten-Format. Statt des „Lappens“ hat man bei einer Polizeikontrolle oder bei der Autovermietung dann den digitalen Führerschein vorzuzeigen, der auf dem Smartphone gespeichert werden soll. Hat man kein Smartphone, kann weiterhin der Papier- bzw. Scheckkarten-Führerschein genutzt werden. Laut einem ersten Entwurf der EU soll dieser dann aber über einen zusätzlichen QR-Code verfügen.

Dies erklärte EU-Kommissarin Adina Valean in einem Pressestatement. Ein digitaler Führerschein hätte durchaus Vorteile, da er sich deutlich einfacher ersetzen, erneuern oder umtauschen ließe. Wann genau der digitale Führerschein kommen wird, ist bisher noch unklar, jedoch will die EU auf eine schnelle Umsetzung pochen, möglicherweise schon im kommenden Jahr.

